Запекла битва за Авдіївку — командир 3-ї ОШБр розповів, як розвивались події
Командир 3-ї ОШБр з позивним "Макар" заявив, що війна торкнеться всіх та триватиме ще довгий час. За його словами, Авдіївка є лише початком нової кампанії РФ.
Про це він сказав в інтерв'ю для Youtube-каналу Ukrainian Witness, яке було опубліковано в четвер, 29 лютого.
Яка ситуація була в Авдіївці під час наступу окупантів
Військовий з позивним "Макар" розповів, що Авдіївський напрямок наразі є найважчою ділянкою фронту. За Авдіївку важчим був тільки Маріуполь.
"Щодня нас майже оточували. Врятувати Авдіївку було майже неможливо. Останні три дні Росія інтенсивно глушила зв'язок: не могли зв'язатися з командуванням, тому в більшості випадків рішення приймали самі", — зазначив він.
Він додав, що українські воїни брали в полон окупантів, які говорили, що назад не можуть повернутися, адже їх там розстрілюють.
"Якщо подивитися фільм "Ходячі мерці", як там зомбі ходили, так само в Авдіївці ходили росіяни", — наголосив командир 3-ї ОШБр.
Раніше ми писали, що російські окупанти не припиняють свій наступ біля Авдіївки. Свої сили армія РФ найбільше зосереджує в напрямку Бердичів, Орлівки й Тоненького.
Водночас заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що наразі поблизу Авдіївки загарбники продовжують активні бойові дії та штурми.
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