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Запекла битва за Авдіївку — командир 3-ї ОШБр розповів, як розвивались події

29 лютого 2024 18:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Запекла битва за Авдіївку — командир 3-ї ОШБр розповів, як розвивались події
Командир 3-ї ОШБр з позивним "Макар". Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Командир 3-ї ОШБр з позивним "Макар" заявив, що війна торкнеться всіх та триватиме ще довгий час. За його словами, Авдіївка є лише початком нової кампанії РФ.

Про це він сказав в інтерв'ю для Youtube-каналу Ukrainian Witness, яке було опубліковано в четвер, 29 лютого.

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Військовий з позивним "Макар" розповів, що Авдіївський напрямок наразі є найважчою ділянкою фронту. За Авдіївку важчим був тільки Маріуполь.

"Щодня нас майже оточували. Врятувати Авдіївку було майже неможливо. Останні три дні Росія інтенсивно глушила зв'язок: не могли зв'язатися з командуванням, тому в більшості випадків рішення приймали самі", — зазначив він.

Він додав, що українські воїни брали в полон окупантів, які говорили, що назад не можуть повернутися, адже їх там розстрілюють. 

"Якщо подивитися фільм "Ходячі мерці", як там зомбі ходили, так само в Авдіївці ходили росіяни", — наголосив командир 3-ї ОШБр.

Раніше ми писали, що російські окупанти не припиняють свій наступ біля Авдіївки. Свої сили армія РФ найбільше зосереджує в напрямку Бердичів, Орлівки й Тоненького.

Водночас заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що наразі поблизу Авдіївки загарбники продовжують активні бойові дії та штурми.

Донецька область
військові
Авдіївка
війна в Україні
штурмова бригада

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