Ожесточенная битва за Авдеевку — командир 3-й ОШБр рассказал, как развивались события

Командир 3-й ОШБр с позывным "Макар". Фото: скриншот с видео

Командир 3-й ОШБр с позывным "Макар" заявил, что война коснется всех и продлится еще долгое время. По его словам, Авдеевка является только началом новой кампании РФ.

Об этом он сказал в интервью для Youtube-канала Ukrainian Witness, которое было опубликовано в четверг, 29 февраля.

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Военный с позывным "Макар" рассказал, что Авдеевское направление является самым тяжелым участком фронта. За Авдеевку тяжелее был только Мариуполь.

"Ежедневно нас почти окружали. Спасти Авдеевку было почти невозможно. Последние три дня Россия интенсивно глушила связь: не могли связаться с командованием, поэтому в большинстве случаев решение принимали сами", — отметил он.

Он добавил, что украинские воины брали в плен оккупантов, которые говорили, что назад не могут вернуться, ведь их там расстреливают.

"Если посмотреть фильм "Ходячие мертвецы", как там зомби ходили, так же в Авдеевке ходили и россияне", — подчеркнул командир 3-й ОШБр.

Ранее мы писали, что российские оккупанты не прекращают свое наступление возле Авдеевки. Свои силы армия РФ больше всего сосредотачивает в направлении Бердичев, Орловки и Тоненького.

В то же время, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, что сейчас вблизи Авдеевки захватчики продолжают активные боевые действия и штурмы.