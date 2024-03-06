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Щільний вогонь та війна КАБів — як Третя штурмова боролась за Авдіївку

6 березня 2024 07:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Щільний вогонь та війна КАБів — як Третя штурмова боролась за Авдіївку
Українські військові під час боїв в Авдіївці. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Під час запеклих та важких боїв за Авдіївку ворог значно переважав в особовому складі та кількістю зброї. Проте бійці Третьої штурмової бригади пристосувались до ситуації та ефектно нищили росіян.

Відповідне відео опублікувало "Радіо Свобода"

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Командир розрахунку міномета 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр "Ісус" розповів, що при заході на позиції одразу відчули, що є відмінність від усіх попередніх кампаній, зокрема від Бахмутської, насамперед в інтенсивності артилерійського вогню. Крім того, вони були попереджені про високу активність ворожої авіації, яка цілодобово скидала КАБи.

За їхніми словами, деколи доводилось стріляти під ворожими обстрілами. На все про все було не більше п'яти хвилин. А тиша хоча б у декілька хвилин була можливістю повноцінно працювати для мінометного розрахунку. 

Перевага росіян у боєприпасах

"В Авдіївці російські війська переважали у кількості боєприпасів 1 до 20. Тобто на один наш обстріл було 20 російських", — розповів військовий з позивним "Мороз".

Крім того, бійці кажуть, що великою проблемою під час боїв була перевага ворога в авіації і повна перевага в небі. Військові кажуть, що таких важких боїв та інтенсивності обстрілів не було навіть у Бахмуті. 

"Ми не могли три дні підняти голову. Було навіть складно вийти з підвалу. Через щільний артилерійський обстріл, який постійно знищував обладнання... По нас працювало все: ствольна артилерія, міномети, РСЗО. Повераючи "пташками", ми бачили, як нашу позицію обстріляли фосфором. Супротивник мав повну перевагу і вони постійно закидували наші позиції КАБами", — розповідає боєць "Длінний". 

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович вважає, що РФ не припиняє наступ поблизу Авдіївки, оскільки знайшла там перспективу просування і має деякі успіхи.

Водночас командир 3-ї ОШБр з позивним "Макар" заявив, що війна торкнеться всіх та триватиме ще довгий час. За його словами, Авдіївка є лише початком нової кампанії РФ. 

обстріли
Авдіївка
війна в Україні
штурмова бригада
фронт
авіабомба

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