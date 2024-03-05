Сырский обсудил с министром обороны Норвегии потребности в артиллерии и ПВО
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел телефонные переговоры с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Граммом. Стороны обсудили ситуацию на фронте, а также военные потребности Украины.
Об этом Главком ВСУ сообщил в Telegram во вторник, 5 марта.
Переговоры с министром обороны Норвегии
Сырский сообщил, что телефонные переговоры с министром обороны Норвегии он провел совместно с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.
"Говорили о ситуации на фронте и насущных потребностях Украины, в частности в артиллерии и ПВО", — написал Сырский.
Главком уточнил, что военные обговорили расширение сотрудничества в оборонной промышленности.
Сырский поблагодарил Норвегию за поддержку Украины и ВСУ.
Напомним, Сырский и Умеров провели телефонный разговор с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом и командующим Вооруженными силами адмиралом Энтони Радакином. Стороны обсудили ситуацию на фронте и производство дронов на 200 млн долларов, выделенных Великобританией.
25 февраля Сырский вместе с Умеровым принял участие во встрече с министром обороны Швеции Полом Йонсоном. Стороны обсудили приоритеты военного сотрудничества.
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