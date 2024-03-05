Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow Сырский обсудил с министром обороны Норвегии потребности в артиллерии и ПВО arrow

Сырский обсудил с министром обороны Норвегии потребности в артиллерии и ПВО

5 марта 2024 15:52
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Сырский обсудил с министром обороны Норвегии потребности в артиллерии и ПВО
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел телефонные переговоры с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Граммом. Стороны обсудили ситуацию на фронте, а также военные потребности Украины.

Об этом Главком ВСУ сообщил в Telegram во вторник, 5 марта.

Читайте также:

Переговоры с министром обороны Норвегии

Сырский сообщил, что телефонные переговоры с министром обороны Норвегии он провел совместно с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

"Говорили о ситуации на фронте и насущных потребностях Украины, в частности в артиллерии и ПВО", — написал Сырский.

Главком уточнил, что военные обговорили расширение сотрудничества в оборонной промышленности.

Сырский поблагодарил Норвегию за поддержку Украины и ВСУ.

Сырский
Сообщение Александра Сырского. Фото: скриншот

Напомним, Сырский и Умеров провели телефонный разговор с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом и командующим Вооруженными силами адмиралом Энтони Радакином. Стороны обсудили ситуацию на фронте и производство дронов на 200 млн долларов, выделенных Великобританией. 

25 февраля Сырский вместе с Умеровым принял участие во встрече с министром обороны Швеции Полом Йонсоном. Стороны обсудили приоритеты военного сотрудничества.

оружие
переговоры
Норвегия
военные
ПВО
война в Украине
Александр Сырский
Умеров

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым