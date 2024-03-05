Сырский обсудил с министром обороны Норвегии потребности в артиллерии и ПВО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел телефонные переговоры с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Граммом. Стороны обсудили ситуацию на фронте, а также военные потребности Украины.

Об этом Главком ВСУ сообщил в Telegram во вторник, 5 марта.

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Сырский сообщил, что телефонные переговоры с министром обороны Норвегии он провел совместно с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

"Говорили о ситуации на фронте и насущных потребностях Украины, в частности в артиллерии и ПВО", — написал Сырский.

Главком уточнил, что военные обговорили расширение сотрудничества в оборонной промышленности.

Сырский поблагодарил Норвегию за поддержку Украины и ВСУ.

Сообщение Александра Сырского. Фото: скриншот

Напомним, Сырский и Умеров провели телефонный разговор с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом и командующим Вооруженными силами адмиралом Энтони Радакином. Стороны обсудили ситуацию на фронте и производство дронов на 200 млн долларов, выделенных Великобританией.

25 февраля Сырский вместе с Умеровым принял участие во встрече с министром обороны Швеции Полом Йонсоном. Стороны обсудили приоритеты военного сотрудничества.