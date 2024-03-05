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Сирський обговорив з міністром оборони Норвегії потреби в артилерії та ППО

5 березня 2024 15:52
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Сирський обговорив з міністром оборони Норвегії потреби в артилерії та ППО
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів телефонні переговори з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом. Сторони обговорили ситуацію на фронті та військові потреби України.

Про це Головком ЗСУ повідомив у Telegram у вівторок, 5 березня.

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Переговори з міністром оборони Норвегії

Сирський повідомив, що телефонні переговори з міністром оборони Норвегії він провів разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим.

"Говорили про ситуацію на фронті та нагальні потреби України, зокрема в артилерії та ППО", — написав Сирський.

Головком уточнив, що військові обговорили розширення співробітництва в оборонній промисловості.

Сирський подякував Норвегії за підтримку України та ЗСУ.

Сирський
Повідомлення Олександра Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сирський та Умєров провели телефонну розмову з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом та командувачем Збройних сил адміралом Ентоні Радакіном. Сторони обговорили ситуацію на фронті та виробництво дронів на 200 млн доларів, виділених Великою Британією.

25 лютого Сирський разом з Умєровим взяв участь у зустрічі з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Сторони обговорили пріоритети військового співробітництва.

зброя
переговори
Норвегія
військові
ППО
війна в Україні
Олександр Сирський
Умєров

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