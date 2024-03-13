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Сырский побывал на линии фронта — какие решения приняло командование

13 марта 2024 13:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Сырский побывал на линии фронта — какие решения приняло командование
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Telegram/Сырский
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в среду, 13 марта, побывал в районе операции на восточном направлении. Там он провел работу с бригадами, в зоне действий которых существует угроза продвижения противника.

Об этом Сырский сообщил в Telegram.

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"Поработал в двух бригадах, где постепенно усложняется обстановка и есть угроза продвижения вражеских подразделений в глубину наших боевых порядков", — говорится в сообщении.

После детального анализа и оценки обстановки командование приняло все необходимые решения по усилению резервов, боеприпасов, средств РЭБ указанных воинских частей, что обеспечит устойчивость обороны на этом участке фронта.

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Сырский на восточном фронте. Фото: Telegram/Сырский

Сырский рассказал, что обстановка на восточном фронте остается сложной — россияне продолжают наступление в районах населенных пунктов Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербовое и Роботино.

В то же время активность врага на других участках фронта заметно снизилась из-за, вероятно, высокого уровня потерь.

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Сырский на восточном фронте. Фото: Telegram/Сырский

"Это произошло благодаря вовремя принятым управленческим решениям на усиление обороны данного участка фронта, своевременной замене потерявших боеспособность частей, а также благодаря мужеству и стойкости наших воинов", — отметил он.

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Сырский вручает награду бойцу. Фото: Telegram/Сырский

По словам Главнокомандующего, за две недели жестких боев оккупанты понесли чрезвычайно высокие потери. А все населенные пункты, которые они пытались захватить, остались под нашим контролем.

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Сырский на восточном фронте. Фото: Telegram/Сырский

Поэтому вместе с Министром обороны Рустемом Умеровым он вручил военнослужащим, которые отличились в боях, государственные и ведомственные награды.

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Сырский и Умеров на восточном фронте. Фото: Telegram/Сырский
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Скриншот поста Сырского

Ранее Сырский и Умеров провели разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Обсудили боевые действия в Украине, а также военную помощь.

Также мы писали, что Сырский в телефонном разговоре с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Граммом обсудил военные нужды Украины.

ВСУ
война в Украине
Александр Сырский
Умеров
фронт

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