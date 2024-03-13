Сырский побывал на линии фронта — какие решения приняло командование
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в среду, 13 марта, побывал в районе операции на восточном направлении. Там он провел работу с бригадами, в зоне действий которых существует угроза продвижения противника.
Об этом Сырский сообщил в Telegram.
Сырский посетил линию фронта
"Поработал в двух бригадах, где постепенно усложняется обстановка и есть угроза продвижения вражеских подразделений в глубину наших боевых порядков", — говорится в сообщении.
После детального анализа и оценки обстановки командование приняло все необходимые решения по усилению резервов, боеприпасов, средств РЭБ указанных воинских частей, что обеспечит устойчивость обороны на этом участке фронта.
Сырский рассказал, что обстановка на восточном фронте остается сложной — россияне продолжают наступление в районах населенных пунктов Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербовое и Роботино.
В то же время активность врага на других участках фронта заметно снизилась из-за, вероятно, высокого уровня потерь.
"Это произошло благодаря вовремя принятым управленческим решениям на усиление обороны данного участка фронта, своевременной замене потерявших боеспособность частей, а также благодаря мужеству и стойкости наших воинов", — отметил он.
По словам Главнокомандующего, за две недели жестких боев оккупанты понесли чрезвычайно высокие потери. А все населенные пункты, которые они пытались захватить, остались под нашим контролем.
Поэтому вместе с Министром обороны Рустемом Умеровым он вручил военнослужащим, которые отличились в боях, государственные и ведомственные награды.
Ранее Сырский и Умеров провели разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Обсудили боевые действия в Украине, а также военную помощь.
Также мы писали, что Сырский в телефонном разговоре с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Граммом обсудил военные нужды Украины.
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