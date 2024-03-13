Сирський побував на лінії фронту — які рішення ухвалило командування
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у середу, 13 березня, побував в районі операції на східному напрямку. Там він провів роботу з бригадами, в зоні дій яких існує загроза просування противника.
Про це Сирський повідомив у Telegram.
Сирський відвідав лінію фронту
"Попрацював у двох бригадах, де поступово ускладнюється обстановка і є загроза просування ворожих підрозділів у глибину наших бойових порядків", — йдеться у повідомленні.
Після детального аналізу і оцінки обстановки командування ухвалили всі необхідні рішення щодо посилення резервами, боєприпасами, засобами РЕБ зазначених військових частин, що забезпечить стійкість оборони на цій ділянці фронту.
Сирський розповів, що обстановка на східному фронті залишається складною — росіяни продовжують наступ в районах населених пунктів Терни, Іванівське, Бердичі, Тоненьке, Вербове і Роботине.
Водночас активність ворога на інших ділянках фронту помітно знизилась через, ймовірно, високий рівень втрат.
"Це відбулося завдяки вчасно прийнятим управлінським рішенням на посилення оборони даної ділянки фронту, своєчасної заміни частин, що втратили боєздатність, а також завдяки мужності та стійкості наших воїнів", — зауважив він.
За словами Головнокомандувача, за два тижні жорстких боїв окупанти зазнали надзвичайно високих втрат. А всі населені пункти, які вони намагалися захопити — залишилися під нашим контролем.
Тож разом з міністром оборони Рустемом Умєровим він вручив державні та відомчі нагороди військовослужбовцям, які відзначилися в боях.
Раніше Сирський та Умєров провели розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Обговорили бойові дії в Україні, а також військову допомогу.
Також ми писали, що Сирський у телефонній розмові з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом обговорив військові потреби України.
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