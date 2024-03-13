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Сирський побував на лінії фронту — які рішення ухвалило командування

13 березня 2024 13:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Сирський побував на лінії фронту — які рішення ухвалило командування
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Telegram/Сирський
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у середу, 13 березня, побував в районі операції на східному напрямку. Там він провів роботу з бригадами, в зоні дій яких існує загроза просування противника.

Про це Сирський повідомив у Telegram.

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"Попрацював у двох  бригадах, де поступово ускладнюється обстановка і є загроза просування ворожих підрозділів у глибину наших бойових порядків", — йдеться у повідомленні.

Після детального аналізу і оцінки обстановки командування ухвалили всі необхідні рішення щодо посилення резервами, боєприпасами, засобами РЕБ зазначених військових частин, що забезпечить стійкість оборони на цій ділянці фронту.

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Сирський на східному фронті. Фото: Telegram/Сирський

Сирський розповів, що обстановка на східному фронті залишається складною — росіяни продовжують наступ в районах населених пунктів Терни, Іванівське, Бердичі, Тоненьке, Вербове і Роботине. 

Водночас активність ворога на інших ділянках фронту помітно знизилась через, ймовірно, високий рівень втрат.

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Сирський на східному фронті. Фото: Telegram/Сирський

"Це відбулося завдяки вчасно прийнятим управлінським рішенням на посилення оборони даної ділянки фронту, своєчасної заміни частин, що втратили боєздатність, а також завдяки мужності та стійкості наших воїнів", — зауважив він.

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Сирський вручає нагороду бійцю. Фото: Telegram/Сирський

За словами Головнокомандувача, за два тижні жорстких боїв окупанти зазнали надзвичайно високих втрат. А всі населені пункти, які вони намагалися захопити — залишилися під нашим контролем. 

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Сирський на східному фронті. Фото: Telegram/Сирський

Тож разом з міністром оборони Рустемом Умєровим він вручив державні та відомчі нагороди військовослужбовцям, які відзначилися в боях.

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Сирський та Умєров на східному фронті. Фото: Telegram/Сирський
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Скриншот допису Сирського

Раніше Сирський та Умєров провели розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Обговорили бойові дії в Україні, а також військову допомогу. 

Також ми писали, що Сирський у телефонній розмові з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом обговорив військові потреби України.

ЗСУ
війна в Україні
Олександр Сирський
Умєров
фронт

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