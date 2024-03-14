Сколько граждан стран НАТО поддерживают помощь Украине — результаты опроса

Женщина-военнослужащая с флагом НАТО. Фото: Reuters

Две трети граждан в странах, которые являются членами НАТО, считают, что их правительства должны продолжать и дальше помогать Украине. На сегодняшний день 99% всей помощи, получаемой Украиной, идет из стран Альянса.

Такие результаты опроса по заказу Альянса озвучил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время презентации годового отчета с оценкой ситуации, сообщает Mirage News.

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Столтенберг отметил, что исследования общественного мнения свидетельствуют о высокой поддержке дальнейшей помощи Украине.

"В общей сложности в странах НАТО две трети опрошенных хотят, чтобы их страны продолжали поддержку Украины. И это важно, ведь страны НАТО оказывают 99% всей военной помощи", — отметил генсек.

Он напомнил, что в течение 2023 года союзники продолжили оказывать Украине разнообразную военную помощь, а отдельные страны впервые предоставили дальнобойные ракеты и приняли решение о передаче истребителей F-16, и в целом прошлый год положил начало ряду "коалиций" союзников для предоставления Украине тех или иных видов вооружения.

Результаты опроса

В опубликованном впоследствии тексте отчета отмечается, что всего продление помощи Украине поддерживают 63% опрошенных.

Из них однозначно за — 30%, скорее поддерживают помощь Украине — 33%, а в большей или меньшей степени против — совокупно 28%. Весьма значительный процент и тех, кто не определился с мнением (9%).

Результаты опроса граждан НАТО. Фото: скриншот

Ранее мы сообщили, что Столтенберг заявил, что сейчас в Украине существует дефицит боеприпасов. Он подчеркнул, что союзники в Альянсе должны срочно увеличить поставки военной помощи.

13 марта демократы в Палате представителей Соединенных Штатов Америки собирают подписи, чтобы рассмотреть законопроект о финансировании национальной безопасности без решения спикера Майка Джонсона. Как известно, этот документ также предусматривает предоставление помощи Украине.