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Скільки громадян країн НАТО підтримують допомогу Україні — результати опитування

14 березня 2024 16:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Скільки громадян країн НАТО підтримують допомогу Україні — результати опитування
Жінка-військова з прапором НАТО. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Дві третини громадян у країнах, які є членами НАТО, вважають, що їхні уряди мають продовжувати й надалі допомагати Україні. На сьогодні 99% усієї допомоги, яку отримує Україна, надходить від країн Альянсу.

Такі результати опитування на замовлення Альянсу озвучив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час презентації річного звіту з оцінкою ситуації, повідомляє Mirage News.

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Столтенберг зазначив, що дослідження громадської думки засвідчує високу підтримку подальшої допомоги Україні.

"Загалом у країнах НАТО дві третини опитаних хочуть, щоб їхні країни продовжували підтримку України. І це важливо, адже країни НАТО надають 99% усієї військової допомоги", — зазначив генсек.

Він нагадав, що протягом 2023 року союзники продовжили надавати Україні різноманітну військову допомогу, а окремі країни вперше надали далекобійні ракети та ухвалили рішення про передачу винищувачів F-16, і загалом минулий рік започаткував низку "коаліцій" союзників для надання Україні тих чи інших видів озброєння. 

Результати опитування

В опублікованому згодом тексті звіту зазначається, що загалом продовження допомоги Україні підтримують 63% опитаних.

З них однозначно за — 30%, скоріше підтримують допомогу Україні — 33%, а більшою чи меншою мірою проти — сукупно 28%. Досить значний відсоток і тих, хто не визначився з думкою (9%).

опитування
Результати опитування громадян країни НАТО. Фото: скриншот

Раніше ми повідомлення, що Столтенберг заявив, що наразі в Україні існує дефіцит боєприпасів. Він наголосив, що союзники в Альянсі повинні терміново збільшити постачання військової допомоги. 

13 березня демократи в Палаті представників Сполучених Штатів Америки збирають підписи, щоб розглянути законопроєкт щодо фінансування національної безпеки без рішення спікера Майка Джонсона. Як відомо, цей документ також передбачає надання допомоги Україні.

війна
НАТО
військова допомога
Україна
опитування

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