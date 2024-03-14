Скільки громадян країн НАТО підтримують допомогу Україні — результати опитування

Жінка-військова з прапором НАТО. Фото: Reuters

Дві третини громадян у країнах, які є членами НАТО, вважають, що їхні уряди мають продовжувати й надалі допомагати Україні. На сьогодні 99% усієї допомоги, яку отримує Україна, надходить від країн Альянсу.

Такі результати опитування на замовлення Альянсу озвучив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час презентації річного звіту з оцінкою ситуації, повідомляє Mirage News.

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Столтенберг зазначив, що дослідження громадської думки засвідчує високу підтримку подальшої допомоги Україні.

"Загалом у країнах НАТО дві третини опитаних хочуть, щоб їхні країни продовжували підтримку України. І це важливо, адже країни НАТО надають 99% усієї військової допомоги", — зазначив генсек.

Він нагадав, що протягом 2023 року союзники продовжили надавати Україні різноманітну військову допомогу, а окремі країни вперше надали далекобійні ракети та ухвалили рішення про передачу винищувачів F-16, і загалом минулий рік започаткував низку "коаліцій" союзників для надання Україні тих чи інших видів озброєння.

Результати опитування

В опублікованому згодом тексті звіту зазначається, що загалом продовження допомоги Україні підтримують 63% опитаних.

З них однозначно за — 30%, скоріше підтримують допомогу Україні — 33%, а більшою чи меншою мірою проти — сукупно 28%. Досить значний відсоток і тих, хто не визначився з думкою (9%).

Результати опитування громадян країни НАТО. Фото: скриншот

Раніше ми повідомлення, що Столтенберг заявив, що наразі в Україні існує дефіцит боєприпасів. Він наголосив, що союзники в Альянсі повинні терміново збільшити постачання військової допомоги.

13 березня демократи в Палаті представників Сполучених Штатів Америки збирають підписи, щоб розглянути законопроєкт щодо фінансування національної безпеки без рішення спікера Майка Джонсона. Як відомо, цей документ також передбачає надання допомоги Україні.