Су-57, детали, цена, особенности, участие в войне против Украины

Российский самолет Су-57. Фото: росСМИ

По неофициальной информации, российская оккупационная армия в середине февраля использовала для ракетного удара по Украине современный самолет Су-57. Что известно об этой военной авиатехнике и с какой целью россияне решили использовать на театре военных действий Су-57 — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Первое появление Су-57 на войне

18 февраля российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по территории Украины. Через полторы недели после того обстрела появилось определенное подтверждение ранее публиковавшейся информации, что во время того удара россияне использовали новейшие ракеты Х-69, которые еще даже не производятся сериями.

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Новини.LIVE тогда писали о том, что эта ракета, Х-69, строилась специально под новые образцы военной авиационной техники. В частности, под истребители пятого поколения Су-57. Мы напоминали в своем материале о том, что эти самолеты, в отличие от новейшей разработки, Су-75, уже существуют в реальности — пусть и в очень небольшом количестве.

В конце февраля появилась информация о том, что ракету Х-69 действительно запускали, причем делали именно из истребителя Су-57. Согласно данным профильного издания Defence Blog, этот самолет вошел в воздушное пространство Украины в районе оккупированной Луганской области, сопровождаемый двумя самолетами Су-35, и выпустил ракету Х-69. Которая, кстати, никуда не попала, а просто упала на землю где-то посреди поля.

Грандиозные планы Путина

Можно более или менее конкретно предполагать, что россияне действительно решили использовать свой новый истребитель Су-57 на театре военных действий в Украине. Что же мы знаем об этом образце военной авиатехники страны-агрессора?

Су-57 — это самолет, который планировался как замена тяжелого истребителя Су-27. Работа над проектом перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации "И-21" началась буквально через год после первой победы Владимира Путина на 2001 году. В конце того десятилетия в январе 2010 года этот самолет совершил свой первый демонстрационный полет.

Планы российской армии по Су-57 были более чем амбициозными. Так, серийное производство этих самолетов должны были начать еще в 2016 году, а к 2020 году военно-космические силы страны-агрессора планировали получить 55 единиц этих истребителей. Впрочем, в марте 2015-го тогдашний замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявил, что армия рассчитывает всего на 12 самолетов.

Сколько Су-57 существует в реальности

Через несколько лет тот же чиновник заявил, что серийное производство Су-57 не будут форсировать — мол, другой образец военной авиатехники от конструкторского бюро Сухого, Су-35, может конкурировать с самолетами НАТО, поэтому не стоит спешить с "пятьдесят седьмым".

Хотя в 2019 году Владимир Путин, как всегда, пафосно обещал российской армии 76 истребителей Су-57, а в 2020-м Борисов, уже в должности вице-премьера, заявлял, что процесс изготовления этой партии идет "согласно графику". Впрочем, через несколько месяцев российские СМИ сообщили, что на заводе в Комсомольске-на-Амуре, где и производят Су-57, обнаружилась целая куча проблем, начиная с нехватки свободного места в цехе сборки самолетов.

В итоге на данный момент известно, что всего в реальности единиц Су-57 существует менее 15. Причем это количество включает в себя и опытные образцы. Грандиозные планы по изготовлению 76 истребителей, в частности для продажи на экспорт, молча отошли в прошлое.

Индийский отказ

Что касается вопроса продажи, то раньше к этому проекту так или иначе пыталась присоединиться Индия. Так, еще в 2012 году военно-воздушные силы этой страны планировали приобрести партию Су-57 по цене 100 миллионов долларов США за один самолет. Позже индейцы трансформировали свои желания в попытку соучастия в этом проекте, отказавшись от покупки самолетов. Хотя в 2019 году заявлялось, что цена одной единицы Су-57 составляет 2,236 млрд рублей (по тогдашнему курсу — 34 млн долларов).

Впрочем, в 2018 году Индия, которая, по информации российских СМИ, планировала выполнять до 25% всех работ по Су-57, полностью вышла из проекта. Так что Россия осталась единственным участником проекта и единственным потенциальным эксплуатантом. В 2020 году на вооружение ВКС РФ поступил первый Су-57, в конце 2022 года сообщалось еще о четырех единицах этой техники. А в феврале текущего года было официально уведомление о передаче очередной, "заключительной" партии (точное количество неизвестно) этих самолетов в армию страны-агрессора.

И вот наконец появилась информация об использовании этих самолетов в боевых задачах — обстрелах Украины. Пока, судя по имеющимся данным, обстрел оказался неудачным. Но зачем россияне стали использовать против Украины Су-57?

Зачем Су-57 прилетел в Луганскую область

Прежде всего, как уже было не раз сказано, в частности в контексте использования иранского оружия, российско-украинская война — это оптимальный полигон для проверки военной техники и вооружения в боевых условиях. Так что ничего удивительного нет в том, что в ход пошли не только старые запасы, но и новейшие образцы.

Во-вторых, ответ здесь скрыт в ракете Х-69. Этот образец ракетной техники, как уже было сказано, разрабатывался и производится именно под использование на Су-57 и Су-75. Но Су-75 еще не существует в природе, поэтому для того, чтобы испытать новую ракету в бою, есть только один доступный вариант.

Вариант, который россияне определенно будут пробовать использовать и дальше. И, учитывая, как часто в последние дни украинская армия сбивает российские самолеты (13 единиц за две неполные недели февраля, причем радиолокационник А-50 был уничтожен далеко от линии фронта), наших военных ждет увлекательная охота за Су-57. Потому что Воздушные силы ВС Украины уже продемонстрировали, как они могут сбивать и уничтожать те цели, которые якобы считались несбиваемыми или непотопляемыми.