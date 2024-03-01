Су-57, деталі, ціна, особливості, участь у війні проти України

Російський літак Су-57. Фото: росЗМІ

За неофіційною інформацією, російська окупаційна армія у середині лютого використала для ракетного удару по Україні сучасний літак Су-57. Що відомо про цю військову авіатехніку, і з якою метою росіяни вирішили використати на театрі воєнних дій Су-57 — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Перша поява Су-57 на війні

18 лютого російські окупанти завдали чергового ракетного удару по території України. Через півтора тижні після того обстрілу з’явилося певне підтвердження інформації, яка публікувалася раніше — що під час того удару росіяни використовували новітні ракети Х-69, які ще навіть не виробляються серіями.

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Новини.LIVE тоді писали про те, що ця ракета, Х-69, будувалася спеціально під нові зразки військової авіаційної техніки. Зокрема, під винищувачі п’ятого покоління Су-57. Ми нагадували у своєму матеріалі про те, що ці літаки, на відміну від найновішої розробки, Су-75, уже існують в реальності — нехай і у дуже невеликій кількості.

Наприкінці лютого з’явилася інформація про те, що ракету Х-69 справді запускали — причому робили саме з винищувача Су-57. Згідно із даними профільного видання Defence Blog, цей літак увійшов у повітряний простір України в районі окупованої Луганської області, супроводжуваний двома літаками Су-35, і випустив ракету Х-69. Яка, до речі, нікуди не влучила, а просто упала на землю десь посеред поля.

Грандіозні плани Путіна

Тож можна більш-менш конкретно припускати, що росіяни дійсно вирішили використати свій новий винищувач Су-57 на театрі воєнних дій в Україні. Що ж ми знаємо про цей зразок військової авіатехніки країни-агресора?

Су-57 — це літак, який планувався як заміна важкого винищувача Су-27. Робота над проектом перспективного авіаційного комплексу фронтової авіації "И-21" розпочалася буквально через рік після першої перемоги Володимира Путіна на виборах, 2001 року. Наприкінці того десятиліття, у січні 2010 року цей літак здійснив свій перший демонстраційний політ.

Плани російської армії щодо Су-57 були більш ніж амбіційними. Так, серійне виробництво цих літаків мали розпочати ще 2016 року, а до 2020 року військово-космічні сили країни-агресора планували отримати аж 55 одиниць цих винищувачів. Втім, у березні 2015-го тодішній заступник міністра оборони РФ Юрій Борисов заявив, що армія розраховує лише на 12 літаків.

Скільки Су-57 існує в реальності

Через кілька років той же чиновник заявив, що серійне виробництво Су-57 не будуть форсувати — мовляв, інший зразок військової авіатехніки від конструкторського бюро Сухого, Су-35, може конкурувати із літаками НАТО, тому не варто поспішати із "п’ятдесят сьомим".

Хоча 2019-го Володимир Путін як завжди пафосно обіцяв російській армії 76 винищувачів Су-57, а 2020-го Борисов, уже на посаді віцепрем’єра, заявляв, що процес виготовлення цієї партії іде "згідно з графіком". Втім, через кілька місяців російські ЗМІ повідомили, що на заводі у Комсомольську-на-Амурі, де й виробляють Су-57, виявилася ціла купа проблем, починаючи з нестачі вільного місця у цеху збирання літаків.

У підсумку на цей момент відомо, що усього в реальності одиниць Су-57 існує менше 15-ти. Причому ця кількість включає і дослідні зразки. Тож грандіозні плани щодо виготовлення 76 винищувачів, зокрема, для продажу на експорт, мовчки відійшли у минуле.

Індійська відмова

Щодо питання продажу — то раніше до цього проєкту так чи інакше намагалася приєднатися Індії. Так, ще 2012-го військово-повітряні сили цієї країни планували придбати партію Су-57 за ціною 100 мільйонів доларів США за один літак. Пізніше індійці трансформували свої бажання у спробу співучасті у цьому проєкті, відмовившись від купівлі літаків. Хоча 2019 року заявлялося, що ціна однієї одиниці Су-57 становить 2,236 млрд рублів (за тодішнім курсом — 34 млн доларів).

Втім, 2018-го Індія, яка, за інформацією російських ЗМІ, планувала виконувати до 25% усіх робіт по Су-57, повністю вийшла із проєкту. Тож Росія залишилася єдиним учасником проєкту і єдиним потенційним експлуатантом. 2020 року на озброєння ВКС РФ надійшов перший Су-57, у кінці 2022 року повідомлялося ще про чотири одиниці цієї техніки. А у лютому поточного року було офіційно повідомлення про передачу чергової, "заключної" партії (точна кількість невідома) цих літаків до армії країни-агресора.

І от, врешті, з’явилася інформація про використання цих літаків у бойових завданнях — обстрілах України. Поки що, судячи з наявних даних, обстріл виявився невдалим. Але навіщо росіяни почали використовувати проти України Су-57?

Навіщо Су-57 прилетів на Луганщину

Перш за все, як уже було неодноразово сказано — зокрема, в контексті використання іранської зброї, російсько-українська війна це оптимальний полігон для перевірки військової техніки та озброєння у бойових умовах. Тож нічого дивного немає в тому, що в хід пішли не тільки старі запаси, а і новітні зразки.

По-друге, відповідь тут прихована у ракеті Х-69. Цей зразок ракетної техніки, як уже було сказано, розроблявся і виготовляється саме під використання на Су-57 та Су-75. Але Су-75 ще не існує в природі, тож для того, аби випробувати нову ракету у бою — є лише один доступний варіант.

Варіант, який росіяни безперечно будуть пробувати використовувати й надалі. І, зважаючи на те, як часто в останні дні українська армія збиває російські літаки (13 одиниць за два неповні тижні лютого, причому радіолокаційник А-50 був знищений далеко від лінії фронту) – на наших військових чекає захопливе полювання за Су-57. Бо Повітряні сили ЗС України уже продемонстрували, як вони можуть збивати і знищувати ті цілі, що нібито вважалися такими, які неможливо збити чи потопити.