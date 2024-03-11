Третья штурмовая бригада показала новый интерактивный тир для рекрутов
Бойцы Третьей штурмовой бригады показали новый интерактивный тир для рекрутов, предназначенный для прохождения первичного этапа огневой подготовки. Речь идет о высокотехнологическом комплексе Strata22.
Об этом сообщила пресс-служба Третьей отдельной штурмовой бригады в понедельник, 11 марта.
Интерактивный тир для рекрутов
"Теперь рекрутинговый центр Третьей штурмовой бригады оборудован новейшим интерактивным тиром для первичного этапа огневой подготовки", — сообщили в Третьей штурмовой.
Передовой комплекс предоставлен Strata22 предназначен для обучения новобранцев навыкам стрельбы из различных типов вооружений одновременно.
Инструкторы адаптируют учебный процесс к специфическим потребностям различных подразделений, обучая новичков эффективно поражать цели с помощью современных мультимедийных технологий.
Напомним, во Львове состоялся турнир Open Storm Battle между Третьей штурмовой бригадой и учениками курса военной подготовки гражданских Reservist.
Тем временем младший сержант батальона БПАК 3-й ОШБр Анатолий Никитин рассказал, что на Авдеевском направлении Силы обороны акцентируют свое внимание на маневровой тактике.
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