Третя штурмова бригада показала новий інтерактивний тир для рекрутів

Боєць Третьої штурмової бригади. Фото: скриншот

Бійці Третьої штурмової бригади показали новий інтерактивний тир для рекрутів, призначений для первинного етапу вогневої підготовки. Йдеться про високотехнологічний комплекс Strata22.

Про це повідомила пресслужба Третьої окремої штурмової бригади у понеділок, 11 березня.

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Інтерактивний тир для рекрутів

"Тепер рекрутинговий центр Третьої штурмової бригади обладнано найновішим інтерактивним тиром для первинного етапу вогневої підготовки", — повідомили у Третій штурмовій.

Передовий комплекс наданий Strata22 призначений для навчання новобранців навичкам стрілянини з різних типів озброєнь одночасно.

Інструктори адаптують навчальний процес до специфічних потреб різних підрозділів, навчаючи новачків ефективно вражати цілі за допомогою сучасних мультимедійних технологій.

Нагадаємо, у Львові відбувся турнір Open Storm Battle між Третьою штурмовою бригадою та учнями курсу військової підготовки цивільних Reservist.

Тим часом молодший сержант батальйону БПАК 3-й ОШБр Анатолій Нікітін розповів, що на Авдіївському напрямку Сили оборони акцентують свою увагу на маневровій тактиці.