Третя штурмова бригада показала новий інтерактивний тир для рекрутів
Бійці Третьої штурмової бригади показали новий інтерактивний тир для рекрутів, призначений для первинного етапу вогневої підготовки. Йдеться про високотехнологічний комплекс Strata22.
Про це повідомила пресслужба Третьої окремої штурмової бригади у понеділок, 11 березня.
Інтерактивний тир для рекрутів
"Тепер рекрутинговий центр Третьої штурмової бригади обладнано найновішим інтерактивним тиром для первинного етапу вогневої підготовки", — повідомили у Третій штурмовій.
Передовий комплекс наданий Strata22 призначений для навчання новобранців навичкам стрілянини з різних типів озброєнь одночасно.
Інструктори адаптують навчальний процес до специфічних потреб різних підрозділів, навчаючи новачків ефективно вражати цілі за допомогою сучасних мультимедійних технологій.
Нагадаємо, у Львові відбувся турнір Open Storm Battle між Третьою штурмовою бригадою та учнями курсу військової підготовки цивільних Reservist.
Тим часом молодший сержант батальйону БПАК 3-й ОШБр Анатолій Нікітін розповів, що на Авдіївському напрямку Сили оборони акцентують свою увагу на маневровій тактиці.
Читайте Новини.LIVE!