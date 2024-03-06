В Третьей штурмовой бригаде показали мастерские кадры уничтожения россиян у Авдеевки

Уничтожение российской техники. Фото: скриншот из видео

Бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают мужественно бороться с врагом на Авдеевском направлении. С помощью дронов военные уничтожают вражескую технику и самих оккупантов.

Об этом сообщил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в Telegam во вторник, 5 марта, и показал видео.

Читайте также:

Как Третья штурмовая бригада уничтожает оккупантов возле Авдеевки

"Авдеевское направление, продолжаем непрерывно уничтожать врага благодаря профессиональной работе наших расчетов. Работает группа Люмьер Второго мехбата нашей Третьей штурмовой", — рассказали военные.

На видео видно, как дроны максимально близко подлетают к вражеской технике и сбрасывают боеприпасы.

Другие успехи 3-й ОШБр на Авдеевском направлении

Недавно во время ночной разведки в окрестностях Авдеевки военные заметили вражескую технику. К утру ствольная артиллерийская батарея оккупантов была успешно уничтожена.

Также бойцы Третьей штурмовой бригады взяли в плен трех россиян в Авдеевке. Кроме того, военные вели тяжелые бои и передвигались между позициями.

Ситуация в Авдеевке — последние новости

Напомним, недавно младший сержант батальона БПАК 3-й ОШБр Анатолий Никитин рассказал, что на Авдеевском направлении Силы обороны акцентируют свое внимание на маневровой тактике. Это, в частности, помогает отбросить российских оккупантов ближе к российской границе.

Кроме того, военный обозреватель Денис Попович считает, что российские оккупанты не будут прекращать наступление на Авдеевском направлении. По его мнению, враг нашел там перспективу продвижения.

А бойцы 3-й ОШБр говорят, что во время упорных и тяжелых боев за Авдеевку враг значительно преобладал в личном составе и оружии. Однако они приспособились к ситуации и эффективно уничтожали россиян.