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Третя штурмова знищила артбатарею ворога під Авдіївкою — унікальні кадри

6 березня 2024 12:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Третя штурмова знищила артбатарею ворога під Авдіївкою — унікальні кадри
Знищена російська техніка. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Бійці Третьої штурмової бригади під час нічної розвідки на околицях Авдіївки Донецької області помітили ворожу техніку. На ранок ствольна артилерійська батарея окупантів була успішно знищена.

Про це повідомила пресслужба Третьої штурмової бригади у середу, 6 березня, та показала відповідне відео.

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Військові розповіли, що під час нічного обльоту на околицях Авдіївки зафіксували розміщення чотирьох ворожих гаубиць Д-30, і ще двох — Д-20.

"Вже вранці ствольна артилерійська батарея окупантів була пікетована й успішно знищена зграєю ударних дронів FPV. Виявили бійці роти "Крила" й ліквідували бійці екіпажу FPV "Over head"", — йдеться у повідомленні бригади. 

Ситуація в Авдіївці — останні новини

Нагадаємо, нещодавно молодший сержант батальйону БпАК 3-ї ОШБр Анатолій Нікітін розповів, що на Авдіївському напрямку Сили оборони акцентують свою увагу на маневровій тактиці. Це, зокрема, допомагає відкинути російських окупантів ближче до російського кордону.   

Крім того, військовий оглядач Денис Попович вважає, що російські окупанти не припинятимуть наступ на Авдіївському напрямку Донеччини. На його думку, ворог знайшов там перспективу просування.  

А бійці 3-ї ОШБр кажуть, що під час запеклих та важких боїв за Авдіївку ворог значно переважав в особовому складі та кількістю зброї. Проте вони пристосувались до ситуації та ефективно нищили росіян.

окупанти
дрони
Авдіївка
війна в Україні
штурмова бригада

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