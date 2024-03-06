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Третья штурмовая уничтожила артбатарею врага под Авдеевкой — уникальные кадры

6 марта 2024 12:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Третья штурмовая уничтожила артбатарею врага под Авдеевкой — уникальные кадры
Уничтожена российская техника. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бойцы Третьей штурмовой бригады во время ночной разведки в окрестностях Авдеевки Донецкой области заметили вражескую технику. К утру ствольная артиллерийская батарея оккупантов была успешно уничтожена.

Об этом сообщила пресс-служба Третьей штурмовой бригады в среду, 6 марта, и показала соответствующее видео.

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Военные рассказали, что во время ночного облета в окрестностях Авдеевки зафиксировали размещение четырех вражеских гаубиц Д-30, и еще двух — Д-20.

"Уже утром ствольная артиллерийская батарея кафиров была пикетирована и успешно уничтожена стаей ударных дронов FPV. Обнаружили бойцы роты "Крылья" и ликвидировали бойцы экипажа FPV "Over head"", — говорится в сообщении бригады.

Ситуация в Авдеевке — последние новости

Напомним, недавно младший сержант батальона БПАК 3-й ОШБр Анатолий Никитин рассказал, что на Авдеевском направлении Силы обороны акцентируют свое внимание на маневровой тактике. Это, в частности, помогает отбросить российских оккупантов ближе к российской границе.

Кроме того, военный обозреватель Денис Попович считает, что российские оккупанты не будут прекращать наступление на Авдеевском направлении. По его мнению, враг нашел там перспективу продвижения.

А бойцы 3-й ОШБр говорят, что во время упорных и тяжелых боев за Авдеевку враг значительно преобладал в личном составе и оружии. Однако они приспособились к ситуации и эффективно уничтожали россиян.

оккупанты
дроны
Авдеевка
война в Украине
штурмовая бригада

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