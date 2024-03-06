У Третій штурмовій бригаді показали майстерні кадри знищення росіян біля Авдіївки

Знищення російської техніки. Фото: скриншот з відео

Бійці Третьої штурмової бригади продовжують мужньо боротися з ворогом на Авдіївському напрямку. За допомогою дронів військові нищать ворожу техніку та самих окупантів.

Про це повідомив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін у Telegam у вівторок, 5 березня, та показав відео.

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"Авдіївський напрямок, продовжуємо безперервно знищувати ворога завдяки професійній роботі наших розрахунків. Працює група Люмьєр Другого мехбату нашої Третьої штурмової", — розповіли військові.

На відео видно, як дрони максимально близько підлітає до ворожої техніки та скидає боєприпаси.

Інші успіхи 3-ї ОШБр на Авдіївському напрямку

Нещодавно під час нічної розвідки на околицях Авдіївки військові помітили ворожу техніку. На ранок ствольна артилерійська батарея окупантів була успішно знищена.

Також бійці Третьої штурмової бригади взяли в полон трьох росіян в Авдіївці. Крім того, військові вели важкі бої та пересувались між позиціями.

Ситуація в Авдіївці — останні новини

Нагадаємо, нещодавно молодший сержант батальйону БпАК 3-ї ОШБр Анатолій Нікітін розповів, що на Авдіївському напрямку Сили оборони акцентують свою увагу на маневровій тактиці. Це, зокрема, допомагає відкинути російських окупантів ближче до російського кордону.

Крім того, військовий оглядач Денис Попович вважає, що російські окупанти не припинятимуть наступ на Авдіївському напрямку Донеччини. На його думку, ворог знайшов там перспективу просування.

А бійці 3-ї ОШБр кажуть, що під час запеклих та важких боїв за Авдіївку ворог значно переважав в особовому складі та кількістю зброї. Проте вони пристосувались до ситуації та ефективно нищили росіян.