Третья штурмовая мастерски ликвидировала командный состав вражеского подразделения

Попадание по враждебному КСП. Фото: скриншот

Третья штурмовая бригада нанесла удар по контрольно-наблюдательному пункту российских захватчиков в Авдеевке. В результате было ликвидировано место дислокации вражеского подразделения.

Видео удачной ликвидации кафиров разместили бойцы Третьей штурмовой на Telegram-странице подразделения в пятницу, 15 марта.

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Ликвидировано место дислокации командного состава вражеского подразделения, против которого сражается на Авдеевском направлении Третья штурмовая бригада.

В результате успешных действий украинских воинов уничтожена гаубица Д-30 в самой Авдеевке, огнем которой враг мог доставать украинские займы и технику.

"КСП батальона одной из бригад ВС РФ обнаружили разведчики батальона беспилотных систем. После подтверждения цели, к ее уничтожению приступили бойцы 2-й артбатареи "Martial Family" 2-го САДн, и нанесли мощные артиллерийские удары 152-мм калибром", — сообщили в Третьей штурмовой.

Враги штурмуют малыми пехотными группами. Утрата батальонного командования – деморализация для личного состава и поражение координации действий захватчиков.

"Это позволит подразделениям Третьей штурмовой еще эффективнее держать оборону позиций и контратаковать силы противника под Авдеевкой", — резюмировали бойцы.

Напомним, в начале февраля 2024 года Третью штурмовую бригаду перебросили для усиления воинов ВСУ в Авдеевке.

После выхода из Авдеевки никаких интервью и заявлений. Но команда Новини.LIVE получила разрешения, проложила маршрут и выехала ближе к линии столкновения, чтобы получить информацию из первых уст.