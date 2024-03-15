Третья штурмовая мастерски ликвидировала командный состав вражеского подразделения
Третья штурмовая бригада нанесла удар по контрольно-наблюдательному пункту российских захватчиков в Авдеевке. В результате было ликвидировано место дислокации вражеского подразделения.
Видео удачной ликвидации кафиров разместили бойцы Третьей штурмовой на Telegram-странице подразделения в пятницу, 15 марта.
Украинские воины ликвидировали КСП врага
Ликвидировано место дислокации командного состава вражеского подразделения, против которого сражается на Авдеевском направлении Третья штурмовая бригада.
В результате успешных действий украинских воинов уничтожена гаубица Д-30 в самой Авдеевке, огнем которой враг мог доставать украинские займы и технику.
"КСП батальона одной из бригад ВС РФ обнаружили разведчики батальона беспилотных систем. После подтверждения цели, к ее уничтожению приступили бойцы 2-й артбатареи "Martial Family" 2-го САДн, и нанесли мощные артиллерийские удары 152-мм калибром", — сообщили в Третьей штурмовой.
Враги штурмуют малыми пехотными группами. Утрата батальонного командования – деморализация для личного состава и поражение координации действий захватчиков.
"Это позволит подразделениям Третьей штурмовой еще эффективнее держать оборону позиций и контратаковать силы противника под Авдеевкой", — резюмировали бойцы.
Напомним, в начале февраля 2024 года Третью штурмовую бригаду перебросили для усиления воинов ВСУ в Авдеевке.
После выхода из Авдеевки никаких интервью и заявлений. Но команда Новини.LIVE получила разрешения, проложила маршрут и выехала ближе к линии столкновения, чтобы получить информацию из первых уст.
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