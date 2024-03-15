Третя штурмова майстерно ліквідувала командний склад ворожого підрозділу

Влучання по ворожому КСП. Фото: скриншот

Третя штурмова бригада завдала удару по контрольно-спостережному пункту російських загарбників в Авдіївці. Внаслідок цього було ліквідовано місце дислокації ворожого підрозділу.

Відео вдалої ліквідації окупантів розмістили бійці Третьої штурмової на Telegram-сторінці підрозділу у п'ятницю, 15 березня.

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Ліквідовано місце дислокації командного складу ворожого підрозділу, проти якого б’ється на Авдіївському напрямку Третя штурмова бригада.

Внаслідок успішних дій українських воїнів знищено гаубицю Д-30 у самій Авдіївці, вогнем якої ворог міг діставати українські позиці й техніку.

"КСП батальйону однієї з бригад ЗС РФ виявили розвідники батальйону безпілотних систем. Після підтвердження цілі, до її знищення приступили бійці 2-ї артбатареї "Martial Family" 2-го САДн, і завдали потужних артилерійських ударів 152-мм калібром", — повідомили у Третій штурмовій.

Наразі вороги штурмують малими піхотними групами. Втрата батальйонного командування — деморалізація для особового складу та ураження координації дій загарбників.

"Це дозволить підрозділам Третьої штурмової ще ефективніше тримати оборону позицій й контратакувати сили противника під Авдіївкою", — резюмували бійці.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Третю штурмову бригаду перекинули для підсилення воїнів ЗСУ в Авдіївці.

Після виходу з Авдіївки жодних інтерв'ю та заяв. Та команда Новини.LIVE отримала дозволи, проклала маршрут і виїхала ближче до лінії зіткнення, аби отримати інформаію з перших вуст.