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Третя штурмова майстерно ліквідувала командний склад ворожого підрозділу

15 березня 2024 17:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Третя штурмова майстерно ліквідувала командний склад ворожого підрозділу
Влучання по ворожому КСП. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Третя штурмова бригада завдала удару по контрольно-спостережному пункту російських загарбників в Авдіївці. Внаслідок цього було ліквідовано місце дислокації ворожого підрозділу.

Відео вдалої ліквідації окупантів розмістили бійці Третьої штурмової на Telegram-сторінці підрозділу у п'ятницю, 15 березня.

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Ліквідовано місце дислокації командного складу ворожого підрозділу, проти якого б’ється на Авдіївському напрямку Третя штурмова бригада.

Внаслідок успішних дій українських воїнів знищено гаубицю Д-30 у самій Авдіївці, вогнем якої ворог міг діставати українські позиці й техніку.

"КСП батальйону однієї з бригад ЗС РФ виявили розвідники батальйону безпілотних систем.  Після підтвердження цілі, до її знищення приступили бійці 2-ї артбатареї "Martial Family" 2-го САДн, і завдали потужних артилерійських ударів 152-мм калібром", — повідомили у Третій штурмовій. 

Наразі вороги штурмують малими піхотними групами. Втрата батальйонного командування — деморалізація для особового складу та ураження координації дій загарбників. 

"Це дозволить підрозділам Третьої штурмової ще ефективніше тримати оборону позицій й контратакувати сили противника під Авдіївкою", — резюмували бійці.  

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Третю штурмову бригаду перекинули для підсилення воїнів ЗСУ в Авдіївці

Після виходу з Авдіївки жодних інтерв'ю та заяв. Та команда Новини.LIVE отримала дозволи, проклала маршрут і виїхала ближче до лінії зіткнення, аби отримати інформаію з перших вуст

війна
ЗСУ
Україна
окупанти
штурмова бригада

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