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Ту-95 пустили ракеты — воздушная тревога распространяется по Украине

21 марта 2024 03:02
обновлено: 03:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ту-95 пустили ракеты — воздушная тревога распространяется по Украине
Полет вражеских ракет в небе. Фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 21 марта звучит в ряде восточных областей. Российские самолеты Ту-95 мс, о которых предупреждали украинцев, достигли пусковых рубежей и пуски ракет. Таким образом в ряде "красных" областей объявлена ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Воздушная тревога сейчас 21 марта

Украинские военные предупреждают о возможных пусках крылатых ракет, пересекающих границу Украины около 03:45.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

По этой причине в ряде южных и восточных областей предупреждают ракетную опасность.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 21 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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