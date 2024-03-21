Ту-95 пустили ракеты — воздушная тревога распространяется по Украине
21 марта 2024 03:02
обновлено: 03:12
Полет вражеских ракет в небе. Фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official
Воздушная тревога в Украине сейчас 21 марта звучит в ряде восточных областей. Российские самолеты Ту-95 мс, о которых предупреждали украинцев, достигли пусковых рубежей и пуски ракет. Таким образом в ряде "красных" областей объявлена ракетная опасность.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
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Украинские военные предупреждают о возможных пусках крылатых ракет, пересекающих границу Украины около 03:45.
По этой причине в ряде южных и восточных областей предупреждают ракетную опасность.
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