Ту-95 пустили ракеты — воздушная тревога распространяется по Украине

Полет вражеских ракет в небе. Фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official

Воздушная тревога в Украине сейчас 21 марта звучит в ряде восточных областей. Российские самолеты Ту-95 мс, о которых предупреждали украинцев, достигли пусковых рубежей и пуски ракет. Таким образом в ряде "красных" областей объявлена ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Воздушная тревога сейчас 21 марта

Украинские военные предупреждают о возможных пусках крылатых ракет, пересекающих границу Украины около 03:45.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

По этой причине в ряде южных и восточных областей предупреждают ракетную опасность.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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