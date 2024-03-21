Ту-95 пустили ракети — повітряна тривога шириться Україною

Політ ворожих ракет у небі. Фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official

Повітряна тривога в Україні зараз 21 березня лунає в низці східних областей. Російські літаки Ту-95 мс, про які попереджали українців, досягли пускових рубежів та здійснили пуски ракет. Таким чином в низці "червоних" областей оголошено ракетну небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряна тривога зараз 21 березня

Українські військові попереджають про ймовірні пуски крилатих ракет, які перетнуть кордон України близько 03:45.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

З цієї причини в низці південних та східних областей попереджають про ракетну небезпеку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:22. Повітряна тривога розрослась до масштабних розмірів.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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Нагадаємо, що Повітряні сили попереджали українців про зліт дев'яти літаків Ту-95 мс з аеродрому Оленья, що на території Росії. Приблизний час, коли літаки мали б долетіти до пускових рубежів, становив близько 03:00.