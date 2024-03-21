Ту-95 пустили ракети — повітряна тривога шириться Україною
Повітряна тривога в Україні зараз 21 березня лунає в низці східних областей. Російські літаки Ту-95 мс, про які попереджали українців, досягли пускових рубежів та здійснили пуски ракет. Таким чином в низці "червоних" областей оголошено ракетну небезпеку.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряна тривога зараз 21 березня
Українські військові попереджають про ймовірні пуски крилатих ракет, які перетнуть кордон України близько 03:45.
З цієї причини в низці південних та східних областей попереджають про ракетну небезпеку.
Оновлено 03:22. Повітряна тривога розрослась до масштабних розмірів.
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Нагадаємо, що Повітряні сили попереджали українців про зліт дев'яти літаків Ту-95 мс з аеродрому Оленья, що на території Росії. Приблизний час, коли літаки мали б долетіти до пускових рубежів, становив близько 03:00.
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