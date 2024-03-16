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В Белгороде дрон попал в авто — есть пострадавшие

16 марта 2024 04:41
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
В Белгороде дрон попал в авто - есть пострадавшие
Боец ВСУ с дронами. Фото: Генштаб ВСУ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в регионе, около села Глотово, якобы украинский дрон врезался в легковой автомобиль. В результате пострадали пять человек.

Об этом в субботу, 16 марта, он написал в Telegram.

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"В результате взрыва машина загорелась, пострадали пять находившихся в ней", — написал он.

По словам Гладкова, пострадавшие получили контузии, а также осколочные ранения.

"У несовершеннолетнего парня контузия головного мозга, у мужчины проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У женщины осколочные ранения лица и лопаточной области, а также контузия. Еще двое мужчин контузии средней степени тяжести", — добавил он.

По информации Гладкова, всех пострадавших госпитализировали медики. В атаке обвиняют Украину.

Напомним, что в России начались трехдневные выборы президента. Однако на одном из участков в Воронеже портрет Владимира Путина накрыли простыней, ведь один из наблюдателей пожаловался на незаконную агитацию.

Также мы писали о том, что украинцев на оккупированных территориях предупредили о возможных провокациях во время выборов.

Белгородская область
дроны
война в Украине
атака

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