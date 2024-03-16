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У Бєлгороді дрон влучив в авто — є постраждалі

16 березня 2024 04:41
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
У Бєлгороді дрон влучив в авто — є постраждалі
Боєць ЗСУ з дронами. Фото: Генштаб ЗСУ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що в регіоні, близько села Глотове нібито український дрон врізався в легковий автомобіль. Внаслідок постраждали п'ять осіб.

Про це у суботу, 16 березня, він написав у Telegram. 

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"Унаслідок вибуху машина загорілася, постраждали п'ять осіб, які перебували в ній", — написав він. 

За словами Гладкова, постраждалі отримали контузії, а також осколкові поранення.

"У неповнолітнього хлопця контузія головного мозку, у чоловіка проникаюче поранення черевної порожнини та осколкові поранення верхніх і нижніх кінцівок. У жінки осколкові поранення обличчя та лопаткової області, а також контузія. Ще двоє чоловіків контузії середнього ступеня тяжкості", — додав він.

За інформацією Гладкова, усіх постраждалих госпіталізували медики. В атаці звинувачують Україну.

Нагадаємо, що у Росії почалися триденні вибори президента. Однак на одній з дільниць у Воронежі портрет Володимира Путіна накрили простирадлом, адже один зі спостерігачів поскаржився на незаконну агітацію.

Також ми писали про те, що українців на окупованих територіях попередили про можливі провокації під час "виборів".

Бєлгородська область
дрони
війна в Україні
атака

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