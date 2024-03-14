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В Белгородской области случился "прилет" в здание судмедэкспертизы

14 марта 2024 09:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Белгородской области случился "прилет" в здание судмедэкспертизы
Поврежденное здание судмедэкспертизы в Белгородской области. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Белгородской области случился "прилет" в здание судмедэкспертизы в поселке Сосновка. Россияне показали повреждение.

Видео с последствиями публикуют местные Telegram-каналы.

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Местные также заявляют о пожаре в Грайвороне. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о повреждениях в нескольких квартирах многоквартирного дома, а также одном частном жилом домовладении.

"Также посечены фасады и выбиты окна в двух учреждениях культуры, зданиях сбытовой компании и газовой службы, магазине. Повреждены три автомобиля, один из которых сгорел", — рассказал он.

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Пост Гладкова. Фото: скриншот

Напомним, 14 марта в Белгороде прогремели мощные взрывы. Местные заявляют об обстреле. По их словам, якобы было попадание в автомобиль на дороге.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Прохоровка упали и сдетонировали два беспилотника. В результате этого загорелась кровля дома, еще одно жилье повреждено обломками.

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обстрелы
Белгородская область

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