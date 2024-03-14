В Белгородской области случился "прилет" в здание судмедэкспертизы
В Белгородской области случился "прилет" в здание судмедэкспертизы в поселке Сосновка. Россияне показали повреждение.
Видео с последствиями публикуют местные Telegram-каналы.
Взрывы в Белгородской области
Местные также заявляют о пожаре в Грайвороне. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о повреждениях в нескольких квартирах многоквартирного дома, а также одном частном жилом домовладении.
"Также посечены фасады и выбиты окна в двух учреждениях культуры, зданиях сбытовой компании и газовой службы, магазине. Повреждены три автомобиля, один из которых сгорел", — рассказал он.
Напомним, 14 марта в Белгороде прогремели мощные взрывы. Местные заявляют об обстреле. По их словам, якобы было попадание в автомобиль на дороге.
Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Прохоровка упали и сдетонировали два беспилотника. В результате этого загорелась кровля дома, еще одно жилье повреждено обломками.
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