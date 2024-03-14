Пошкоджена будівля судмедекспертизи у Бєлгородській області. Фото: скриншот

У Бєлгородській області стався "приліт" у будівлю судмедекспертизи в селищі Сосновка. Росіяни показали пошкодження.

Відео з наслідками публікують місцеві Telegram-канали.

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Вибухи у Бєлгородської області

Місцеві також заявляють про пожежу в Грайвороні. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про пошкодження в декількох квартирах багатоквартирного будинку, а також одному приватному житловому домоволодінні.

"Також посічені фасади та вибиті вікна у двох закладах культури, будівлях збутової компанії та газової служби, магазині. Пошкоджено три автомобілі, один із яких згорів", — розповів він.

Допис Гладкова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 14 березня у Бєлгороді пролунали потужні вибухи. Місцеві заявляють про обстріл. За їхніми словами, нібито було влучання в автомобіль на дорозі.

Також губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в селі Прохорівка впали та здетонували два безпілотники. Внаслідок цього загорілася покрівля будинку, ще одне житло пошкоджено уламками.