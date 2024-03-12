В некоторых областях Украины повторно объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу во вторник, 12 марта, повторно объявили в некоторых областях Украины. Речь идет о Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Донецкой.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!" — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, Харьковщина в очередной раз оказалась под артиллерийским огнем оккупантов в течение последних суток. От минометных обстрелов врага пострадали четыре человека. Еще двое гражданских погибли из-за российской атаки на регион.
Также российская армия снова атаковала Украину в ночь на вторник, 12 марта. Оккупанты выпустили по украинским городам дроны типа "Shahed-131/136" и ракету Х-59. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить девять воздушных целей.
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