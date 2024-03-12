У деяких областях України повторно оголосили повітряну тривогу

Ракета в небі. Фото: EPA

Повітряну тривогу у вівторок, 12 березня, повторно оголосили у деяких областях України. Йдеться про Київську, Черкаську, Чернігівську, Полтавську, Сумську, Харківську та Донецьку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!" — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, Харківщина вкотре опинилася під артилерійським вогнем окупантів протягом останньої доби. Від мінометних обстрілів ворога постраждало четверо людей. Ще двоє цивільних загинуло через російську атаку на регіон.

Також російська армія знову атакувала Україну в ніч проти вівторка, 12 березня. Окупанти випустили по українських містах дрони типу "Shahed-131/136" та ракету Х-59. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити дев'ять повітряних цілей.