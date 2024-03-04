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В Днепре прозвучали мощные взрывы — оккупанты выпустили на город ракету

4 марта 2024 15:25
обновлено: 15:39
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Взрывы в Днепре сейчас 4 марта - Россия запустила ракету
Последствия обстрела Днепра. Фото архивное: Википедия
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Днепре прозвучали мощные взрывы. Российские войска запустили в сторону города ракету.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины в понедельник, 4 марта.

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"Ракета в направлении Днепра", — сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Взрыв
Сообщение о взрыве в Днепре. Фото: скриншот

Очевидцы сообщают, что в городе уже слышны мощные взрывы. 

Собеседник Новини.LIVE рассказал подробности взрывов. Он сообщил, что в городе был слышен один взрыв.

"На окраине Днепра в одном из спальных районов был слышен взрыв, характерный для работы сил ПВО. Дом буквально задрожал. Через несколько минут до этого мониторинговые каналы предупредили о ракетной опасности для города", — сообщил он.

Местные паблики также сообщили о том, что на окраине города прозвучал взрыв. Предварительно работает ПВО.

На данный момент карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Взрыв
Сообщение Новини.LIVE. Фото: скриншот

 

Напомним, в ночь на 3 марта Россия нанесла удар по Днепру. На месте атаки произошел пожар. Обошлось без жертв.

Ранее российские войска в очередной раз атаковали Днепропетровщину в воскресенье вечером, 25 февраля. Под прицелом оккупантов оказались город Днепр и Никопольский район.

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