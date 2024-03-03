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Россияне сбросили бомбы на Курахово — в ОВА назвали количество пострадавших

3 марта 2024 16:53
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Россияне сбросили бомбы на Курахово — в ОВА назвали количество пострадавших
Разрушение в доме в результате атаки РФ. Фото: Вадим Филашкин
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российские войска в очередной раз атаковали Донетчину в воскресенье, 3 марта. Оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на Курахово. В результате обстрела города 16 человек получили ранения, а также повреждено 15 многоэтажек.

Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин в Facebook.

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Россияне нанесли удар по Курахово днем 3 марта. Вражеские войска атаковали центральную часть города, в результате чего повреждено 15 многоэтажек.

Кроме того, известно уже о 16 пострадавших в результате обстрела, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

"Все раненые находятся в больнице и получают всю необходимую медицинскую помощь. К счастью, никто не получил тяжелых травм", — отметил председатель ОГА.

По предварительной информации, как указывает Филашкин, захватчики сбросили на город управляемую авиабомбу. В настоящее время на месте попадания работают экстренные службы и представители местных властей.

Разрушение на улице в Курахово
Разрушение на улице в Курахово. Фото: Вадим Филашкин
Выбитые окна в многоэтажке
Выбитые окна в многоэтажке. Фото: Вадим Филашкин
Разрушение на улице в Курахово
Разрушение на улице в Курахово. Фото: Вадим Филашкин
Скриншот сообщения Филашкина
Скриншот поста Филашкина

Напомним, 3 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Покровску Донецкой области. В результате атаки в городе раздались громкие взрывы, есть разрушение инфраструктуры.

До этого, ночью 3 марта вооруженные силы РФ совершили массированный ракетный обстрел Мирнограда и Покровска, выпустив четыре ракеты. Под прицелом врага оказался микрорайон с плотной жилой застройкой.

война
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россияне
Украина
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