Россияне сбросили бомбы на Курахово — в ОВА назвали количество пострадавших
Российские войска в очередной раз атаковали Донетчину в воскресенье, 3 марта. Оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на Курахово. В результате обстрела города 16 человек получили ранения, а также повреждено 15 многоэтажек.
Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин в Facebook.
Российский обстрел Курахово 3 марта
Россияне нанесли удар по Курахово днем 3 марта. Вражеские войска атаковали центральную часть города, в результате чего повреждено 15 многоэтажек.
Кроме того, известно уже о 16 пострадавших в результате обстрела, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
"Все раненые находятся в больнице и получают всю необходимую медицинскую помощь. К счастью, никто не получил тяжелых травм", — отметил председатель ОГА.
По предварительной информации, как указывает Филашкин, захватчики сбросили на город управляемую авиабомбу. В настоящее время на месте попадания работают экстренные службы и представители местных властей.
Напомним, 3 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Покровску Донецкой области. В результате атаки в городе раздались громкие взрывы, есть разрушение инфраструктуры.
До этого, ночью 3 марта вооруженные силы РФ совершили массированный ракетный обстрел Мирнограда и Покровска, выпустив четыре ракеты. Под прицелом врага оказался микрорайон с плотной жилой застройкой.
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