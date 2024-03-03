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Росіяни скинули бомби на Курахове — в ОВА назвали кількість постраждалих

3 березня 2024 16:53
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Росіяни скинули бомби на Курахове — в ОВА назвали кількість постраждалих
Руйнування в будинку внаслідок атаки РФ. Фото: Вадим Філашкін
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські війська вкотре атакували Донеччину в неділю, 3 березня. Окупанти скинули керовану авіабомбу на Курахове. Внаслідок обстрілу міста 16 людей дістали поранення, а також пошкоджено 15 багатоповерхівок.

Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін у Facebook.

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Росіяни завдали удару по Кураховому вдень 3 березня. Ворожі війська атакували центральну частину міста, внаслідок чого пошкоджено 15 багатоповерхівок.

Крім того, відомо вже про 16 постраждалих в результаті обстрілу, двоє з яких у важкому стані.

"Усі поранені перебувають у лікарні та отримують всю необхідну медичну допомогу. На щастя, ніхто не зазнав тяжких травм", — зазначив голова ОДА.

За попередньою інформацією, як вказує Філашкін, загарбники скинули на місто керовану авіабомбу. Наразі на місці влучання працюють екстрені служби та представники місцевої влади. 

Руйнування на вулиці в Кураховому
Руйнування на вулиці в Кураховому. Фото: Вадим Філашкін
Вибиті вікна у багатоповерхівці
Вибиті вікна у багатоповерхівці. Фото: Вадим Філашкін
Руйнування на вулиці в Кураховому
Руйнування на вулиці в Кураховому. Фото: Вадим Філашкін
Скриншот допису Філашкіна
Скриншот допису Філашкіна

Нагадаємо, 3 березня окупанти завдали ракетного удару по Покровську Донецької області. Внаслідок атаки у місті пролунали гучні вибухи, є руйнування інфраструктури.

До цього, вночі 3 березня збройні сили РФ здійснили масований ракетний обстріл Мирнограда і Покровська, випустивши чотири ракети. Під прицілом ворога опинився мікрорайон зі щільною житловою забудовою.

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вибух
росіяни
Україна
Донецька область
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авіабомба

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