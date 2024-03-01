В ГУР назвали фамилии тех, кого Кремль привлек к спецоперации Майдан-3

Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: АрмияInform

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов назвал несколько фамилий тех, кого Кремль привлек к спецоперации против Украины "Майдан-3". По его словам, в перечне есть люди, которые находятся на территории Украины как объекты влияния.

Об этом Андрей Юсов сказал в эфире телемарафона в пятницу, 1 марта.

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Юсов рассказал, что Кремль привлек первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и бывшего помощника российского диктатора Владислава Суркова.

К тому же в перечне есть фамилии предателей Украины, которые сбежали в РФ.

"Что касается конкретных фамилий: да, Кириенко, да, Сурков. Понятно, что все коллаборанты-предатели, которых приютила сейчас Московия, будут так или иначе в этом задействованы", — отметил Юсов.

По его словам, есть и фамилия тех людей, которые сейчас находятся на территории Украины как объекты влияния.

"Это не означает, что они уже дали согласие. Эта информация проверяется", — подчеркнул представитель ГУР.

Он добавил, что контрразведывательные мероприятия в Украине продолжаются постоянно и не останавливаются, Служба безопасности Украины и в целом сектор безопасности обороны над этим работают.

Напомним, Комитет по вопросам разведки при президенте предупредил о масштабной спецоперации России на территории Украины под названием "Майдан-3". Она достигнет кульминации в марте-мае 2024 года.

Также в ноябре 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль придумал план для дестабилизации в Украине под названием "Майдан-3". По его словам, россияне будут использовать для этого любые имеющиеся инструменты.