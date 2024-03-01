У ГУР назвали прізвища тих, кого Кремль залучив до спецоперації Майдан-3

Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: АрміяInform

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов назвав декілька прізвищ тих, кого Кремль залучив до спецоперації проти України "Майдан-3". За його словами, у переліку є люди, які наразі перебувають на території України як об'єкти впливу.

Про це Андрій Юсов сказав в ефірі телемарафону у п'ятницю, 1 березня.

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Юсов розповів, що Кремль залучив першого заступника керівника адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка та колишнього помічника російського диктатора Владислава Суркова.

До того ж у переліку є прізвища зрадників України, які втекли до РФ.

"Що стосується конкретних прізвищ: так, Кирієнко, так, Сурков. Зрозуміло, що всі колаборанти-зрадники, яких прихистила наразі Московія, будуть так чи інакше в цьому задіяні", — зазначив Юсов.

За його словами, є і прізвище з тих людей, які зараз перебувають на території України як об’єкти впливу.

"Це не означає, що вони вже дали згоду. Ця інформація перевіряється", — наголосив представник ГУР.

Він додав, що контррозвідувальні заходи в Україні тривають постійно і не зупиняються, Служба безпеки України та в цілому сектор безпеки оборони над цим працюють.

Нагадаємо, Комітет з питань розвідки при президентові попередив про масштабну спецоперацію Росії на території України під назвою ''Майдан-3''. Вона досягне кульмінації у березні-травні 2024 року.

Також у листопаді 2023 року Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль придумав план для дестабілізації в Україні під назвою ''Майдан-3''. За його словами, росіяни будуть використовувати для цього будь-які інструменти, які мають.