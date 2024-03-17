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В ГУР опровергли фейк российской пропаганды о якобы сбитии вертолета Black Hawk

17 марта 2024 18:47
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В ГУР опровергли фейк российской пропаганды о якобы сбитии вертолета Black Hawk
Вертолет Black Hawk. Иллюстративное фото: digitalcombatsimulator
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российские пропагандисты заявили в воскресенье, 17 марта, о якобы сбитии вертолета Black Hawk в Сумской области. Однако Главное управление разведки опровергло эту информацию и показало видео, на котором видны не поврежденные вертолеты в воздухе.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram.

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В ГУР объяснили, что заявления российских оккупантов о якобы сбитии вертолета Black Hawk не соответствуют действительности. В ведомстве подчеркнули, что экипажи вертолетов продолжают боевую работу.

"Все борта "Black Hawk" Главного управления разведки Министерства обороны Украины находятся в отличном рабочем состоянии; их экипажи продолжают выполнять боевые и специальные задания", — говорится в сообщении.

ГУР также посоветовало пропагандистам, которые распространяют фейки "меньше злоупотреблять спиртным".

"Черноротым пропагандистам и их рабовладельцам из кремля, которые распространяют фейки о якобы сбитии вертолета военной разведки Украины, следует меньше злоупотреблять спиртным", — добавили в военной разведке.

Напомним, два вертолета Ми-8 и Ми-17 нанесли удар по российским позициям недалеко от Бахмута Донецкой области. В ВСУ показали видео успешной работы техники на фронте.

Ранее ВСУ удалось поразить под Авдеевкой российский вертолет Ка-52 "Аллигатор", экипаж машины погиб на месте.

война
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Украина
пропаганда
ГУР

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