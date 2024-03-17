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У ГУР спростували фейк російської пропаганди про нібито збиття гелікоптера Black Hawk

17 березня 2024 18:47
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У ГУР спростували фейк російської пропаганди про нібито збиття гелікоптера Black Hawk
Гелікоптер Black Hawk. Ілюстративне фото: digitalcombatsimulator
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські пропагандисти заявили в неділю, 17 березня, про нібито збиття гелікоптера Black Hawk на Сумщині. Однак Головне управління розвідки спростувало цю інформацію і показало відео, на якому видно не ушкоджені вертольоти в повітрі.

Про це повідомила пресслужба ГУР в Telegram.

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В ГУР пояснили, що заяви російських окупантів про нібито збиття гелікоптера Black Hawk не відповідають дійсності. У відомстві підкреслили, що екіпажі вертольотів продовжують бойову роботу.
 
"Усі борти "Black Hawk" Головного управління розвідки Міністерства оборони України перебувають в чудовому робочому стані; їхні екіпажі продовжують виконувати бойові та спеціальні завдання", — йдеться в повідомленні.

ГУР також порадило пропагандистам, які поширюють фейки "менше зловживати спиртним". 
 
"Чорноротим пропагандистам та їхнім рабовласникам із кремля, які поширюють фейки про начебто збиття гелікоптера воєнної розвідки України, слід менше зловживати спиртним", — додали у військовій розвідці.

Нагадаємо, два гелікоптери Мі-8 та Мі-17 завдали удару по російських позиціях неподалік від Бахмута Донецької області. У ЗСУ показали відео успішної роботи техніки на фронті.

Раніше ЗСУ вдалося вразити під Авдіївкою російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор", екіпаж машини загинув на місці.

війна
дезінформація
гелікоптер
Україна
пропаганда
ГУР

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