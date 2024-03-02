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В Екатеринбурге раздался взрыв — горит электроподстанция

2 марта 2024 14:39
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Екатеринбурге раздался взрыв — горит электроподстанция
Взрыв на электроподстанции в Екатеринбурге. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Екатеринбурге раздался мощный взрыв на электроподстанции. Этот объект снабжает электричеством три оборонных завода Российской Федерации.

Об этом сообщили росСМИ. Видео у Telegram Новини.LIVE.

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Взрыв Екатеринбурге. Фото: скриншот

В Екатеринбурге раздался взрыв

Местные паблики сообщают, что неизвестные заложили взрывчатку на режимном объекте. Речь идет об электроподстанции, которая обеспечивает электричеством три оборонных завода Российской Федерации — Машиностроительный завод имени Калинина, "Турбомоторный" и "Уралмаш".

На видео можно увидеть сильную вспышку и столб дыма.

Ранее мы сообщали, что в порту Санкт-Петербурга загорелся российский ледокол "Ермак". Пока причина пожара неизвестна.

Напомним, 25 февраля в России в Волгограде произошел пожар на оптово-строительном рынке. Предварительно в одном из построек загорелись бытовые вещи.

война
взрыв
Украина
диверсия
Россия

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