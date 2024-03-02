В Екатеринбурге раздался взрыв — горит электроподстанция
В Екатеринбурге раздался мощный взрыв на электроподстанции. Этот объект снабжает электричеством три оборонных завода Российской Федерации.
Об этом сообщили росСМИ. Видео у Telegram Новини.LIVE.
В Екатеринбурге раздался взрыв
Местные паблики сообщают, что неизвестные заложили взрывчатку на режимном объекте. Речь идет об электроподстанции, которая обеспечивает электричеством три оборонных завода Российской Федерации — Машиностроительный завод имени Калинина, "Турбомоторный" и "Уралмаш".
На видео можно увидеть сильную вспышку и столб дыма.
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