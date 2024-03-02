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В Єкатеринбурзі пролунав вибух — горить електропідстанція

2 березня 2024 14:39
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Єкатеринбурзі пролунав вибух — горить електропідстанція
Вибух на електропідстанції в Єкатеринбурзі. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Єкатеринбурзі пролунав потужний вибух на електропідстанції. Цей об'єкт постачає електрику на три оборонні заводи Російської Федерації.

Про це повідомляють росЗМІ. Відео у Telegram Новини.LIVE.

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В Єкатеринбурзі лунав вибух

Місцеві пабліки повідомляють, що невідомі заклали вибухівку на режимному обʼєкті. Йдеться про електропідстанцію, яка забезпечує електрикою три оборонні заводи Російської Федерації — Машинобудівний завод імені Калініна, "Турбомоторний" та "Уралмаш".

На відео можна побачити сильний спалах та стовп диму.

Раніше ми повідомляли, що у порту Санкт-Петербурга загорівся російський криголам "Єрмак". Наразі причина пожежі невідома

Нагадаємо, 25 лютого в Росії, в місті Волгоград, сталася пожежа на оптово-будівельному ринку. Попередньо в одній із будівель загорілися побутові речі.

війна
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