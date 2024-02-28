Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow В Канаде показали кадры обучения украинских военных тактической медицине arrow

В Канаде показали кадры обучения украинских военных тактической медицине

28 февраля 2024 07:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Канаде показали кадры обучения украинских военных тактической медицине
Канадские военные обучают бойцов ВСУ. Фото: twitter.com/CAFwithUkraine
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Военные медики Канады проводят обучение украинских военнослужащих методам тактической медицины. Это происходит в рамках  канадской учебной миссии UNIFIER.

Об этом сообщила пресс-служба канадской тренировочной миссии UNIFIER в Twitter в воскресенье, 26 февраля.

Читайте также:

Обучение украинских военных

Цель такого обучения — научить украинских защитников безопасно и эффективно оказывать первую помощь пострадавшим солдатам на поле боя и осуществлять их эвакуацию. 

"Спасать жизнь в зоне боевых действий нелегко. Именно поэтому медики Вооруженных сил Канады, вовлеченные в операцию UNIFIER, обучают военнослужащих Вооруженных сил Украины, как безопасно и эффективно оказывать первую медицинскую помощь раненым солдатам и проводить их эвакуацию", — сообщили в UNIFIER.

Канадские военные обучают бойцов ВСУ
Канадские военные обучают бойцов ВСУ. Фото: twitter.com/CAFwithUkraine
Канадские военные обучают бойцов ВСУ
Канадские военные обучают бойцов ВСУ. Фото: twitter.com/CAFwithUkraine
Канадские военные обучают бойцов ВСУ
Канадские военные обучают бойцов ВСУ. Фото: twitter.com/CAFwithUkraine

Напомним, полковник ВСУ Дмитрий Бутенко рассказал про особенности обучения мобилизованных новобранцев. По его словам, перед тем, как участвовать в боях, военные проходят серьезную подготовку, которая длится не менее трех месяцев. 

Ранее морские учения стран-участниц НАТО стартовали у берегов средиземноморского острова Сицилия. Обучение под названием Dynamic Manta проходит ежегодно.

Канада
ВСУ
военные учения
медики
военные
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

15 февраля 2024
Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей