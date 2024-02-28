В Канаде показали кадры обучения украинских военных тактической медицине

Канадские военные обучают бойцов ВСУ. Фото: twitter.com/CAFwithUkraine

Военные медики Канады проводят обучение украинских военнослужащих методам тактической медицины. Это происходит в рамках канадской учебной миссии UNIFIER.

Об этом сообщила пресс-служба канадской тренировочной миссии UNIFIER в Twitter в воскресенье, 26 февраля.

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Цель такого обучения — научить украинских защитников безопасно и эффективно оказывать первую помощь пострадавшим солдатам на поле боя и осуществлять их эвакуацию.

"Спасать жизнь в зоне боевых действий нелегко. Именно поэтому медики Вооруженных сил Канады, вовлеченные в операцию UNIFIER, обучают военнослужащих Вооруженных сил Украины, как безопасно и эффективно оказывать первую медицинскую помощь раненым солдатам и проводить их эвакуацию", — сообщили в UNIFIER.

Канадские военные обучают бойцов ВСУ. Фото: twitter.com/CAFwithUkraine

Канадские военные обучают бойцов ВСУ. Фото: twitter.com/CAFwithUkraine

Канадские военные обучают бойцов ВСУ. Фото: twitter.com/CAFwithUkraine

Напомним, полковник ВСУ Дмитрий Бутенко рассказал про особенности обучения мобилизованных новобранцев. По его словам, перед тем, как участвовать в боях, военные проходят серьезную подготовку, которая длится не менее трех месяцев.

Ранее морские учения стран-участниц НАТО стартовали у берегов средиземноморского острова Сицилия. Обучение под названием Dynamic Manta проходит ежегодно.