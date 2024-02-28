У Канаді показали кадри навчання українських військових тактичній медицині

Канадські військові навчають бійців ЗСУ. Фото: twitter.com/CAFwithUkraine

Військові медики Канади проводять навчання українських військовослужбовців за методами тактичної медицини. Це відбувається у рамках канадської навчальної місії UNIFIER.

Про це повідомила пресслужба канадської тренувальної місії UNIFIER у Twitter у неділю, 26 лютого.

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Мета такого навчання — навчити українських захисників безпечно та ефективно надавати першу допомогу постраждалим солдатам на полі бою та здійснювати їхню евакуацію.

"Рятувати життя в зоні бойових дій нелегко. Саме тому медики Збройних сил Канади, залучені до операції UNIFIER, навчають військовослужбовців Збройних сил України, як безпечно та ефективно надавати першу медичну допомогу пораненим солдатам та проводити їх евакуацію", — повідомили в UNIFIER.

Канадські військові навчають бійців ЗСУ. Фото: twitter.com/CAFwithUkraine

Канадські військові навчають бійців ЗСУ. Фото: twitter.com/CAFwithUkraine

Канадські військові навчають бійців ЗСУ. Фото: twitter.com/CAFwithUkraine

Нагадаємо, полковник ЗСУ Дмитро Бутенко розповів про особливості навчання мобілізованих новобранців. За його словами, перед тим, як брати участь у боях, військові проходять серйозну підготовку, яка триває щонайменше три місяці.

Раніше морські навчання країн-учасниць НАТО розпочалися біля берегів середземноморського острова Сицилія. Навчання за назвою Dynamic Manta проходять щороку.