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У Канаді показали кадри навчання українських військових тактичній медицині

28 лютого 2024 07:47
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Канаді показали кадри навчання українських військових тактичній медицині
Канадські військові навчають бійців ЗСУ. Фото: twitter.com/CAFwithUkraine
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Військові медики Канади проводять навчання українських військовослужбовців за методами тактичної медицини. Це відбувається у рамках канадської навчальної місії UNIFIER.

Про це повідомила пресслужба канадської тренувальної місії UNIFIER у Twitter у неділю, 26 лютого.

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Мета такого навчання — навчити українських захисників безпечно та ефективно надавати першу допомогу постраждалим солдатам на полі бою та здійснювати їхню евакуацію.

"Рятувати життя в зоні бойових дій нелегко. Саме тому медики Збройних сил Канади, залучені до операції UNIFIER, навчають військовослужбовців Збройних сил України, як безпечно та ефективно надавати першу медичну допомогу пораненим солдатам та проводити їх евакуацію", повідомили в UNIFIER.

Канадські військові навчають бійців ЗСУ
Канадські військові навчають бійців ЗСУ. Фото: twitter.com/CAFwithUkraine
Канадські військові навчають бійців ЗСУ
Канадські військові навчають бійців ЗСУ. Фото: twitter.com/CAFwithUkraine
Канадські військові навчають бійців ЗСУ
Канадські військові навчають бійців ЗСУ. Фото: twitter.com/CAFwithUkraine

Нагадаємо, полковник ЗСУ Дмитро Бутенко розповів про особливості навчання мобілізованих новобранців. За його словами, перед тим, як брати участь у боях, військові проходять серйозну підготовку, яка триває щонайменше три місяці.

Раніше морські навчання країн-учасниць НАТО розпочалися біля берегів середземноморського острова Сицилія. Навчання за назвою Dynamic Manta проходять щороку.

Канада
ЗСУ
військові навчання
медики
військові
війна в Україні

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