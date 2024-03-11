Взрывы в Харькове в понедельник, 11 марта - где есть прилет

Последствия взрыва. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Харькове раздались около 01:00 в понедельник, 11 марта. В результате вражеской атаки есть попадание.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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Взрывы в Харькове 11 марта. Фото: скриншот

Последствия атаки по Харькову 11 марта

"По Харькову снова бьют "шахедами". В районе плотной жилой застройки "прилет" по объекту гражданской инфраструктуры", — написал Терехов.

По его словам, к счастью, обошлось без жертв.

Однако сам объект частично поврежден, как и жилые дома рядом.

На месте работают все соответствующие службы.

Напомним, в 01:01 в ВС ВСУ заявили, что БПЛА над Харьковом. Там призвали горожан находиться в укрытиях.

Также мы писали, что за минувшие сутки россияне провели минометные и артиллерийские обстрелы 18 населенных пунктов Харьковщины. В результате вражеской атаки погибли два человека.