Взрывы в Харькове в понедельник, 11 марта - где есть прилет

В Харькове в результате атаки РФ есть попадание, — мэр
Взрывы в Харькове раздались около 01:00 в понедельник, 11 марта. В результате вражеской атаки есть попадание.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Последствия атаки по Харькову 11 марта
"По Харькову снова бьют "шахедами". В районе плотной жилой застройки "прилет" по объекту гражданской инфраструктуры", — написал Терехов.
По его словам, к счастью, обошлось без жертв.
Однако сам объект частично поврежден, как и жилые дома рядом.
На месте работают все соответствующие службы.
Напомним, в 01:01 в ВС ВСУ заявили, что БПЛА над Харьковом. Там призвали горожан находиться в укрытиях.
Также мы писали, что за минувшие сутки россияне провели минометные и артиллерийские обстрелы 18 населенных пунктов Харьковщины. В результате вражеской атаки погибли два человека.
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