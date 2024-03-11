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У Харкові внаслідок атаки РФ є влучання, — мер

11 березня 2024 01:47
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Вибухи у Харкові в понеділок, 11 березня - де є приліт
Наслідки вибуху. Ілюстративне фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Вибухи у Харкові пролунали близько 01:00 у понеділок, 11 березня. Внаслідок ворожої атаки, є влучання.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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Вибухи у Харкові 11 березня. Фото: скриншот

Наслідки атаки по Харкову 11 березня

"По Харкову знову бʼють "шахедами". В районі щільної житлової забудови "приліт" по обʼєкту цивільної інфраструктури", — написав Терехов.

За його словами, на щастя, обійшлося без жертв.

Однак сам обʼєкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч.

На місці працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, о 01:01 у ПС ЗСУ заявили, що БпЛА над Харковом. Там закликали містян перебувати в укриттях.

Також ми писали, що за минулу добу росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли 18 населених пунктів Харківщини. Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей.

Харків
вибух
безпілотники
Ігор Терехов
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