Вибухи у Харкові в понеділок, 11 березня - де є приліт

Наслідки вибуху. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи у Харкові пролунали близько 01:00 у понеділок, 11 березня. Внаслідок ворожої атаки, є влучання.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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Наслідки атаки по Харкову 11 березня

"По Харкову знову бʼють "шахедами". В районі щільної житлової забудови "приліт" по обʼєкту цивільної інфраструктури", — написав Терехов.

За його словами, на щастя, обійшлося без жертв.

Однак сам обʼєкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч.

На місці працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, о 01:01 у ПС ЗСУ заявили, що БпЛА над Харковом. Там закликали містян перебувати в укриттях.

Також ми писали, що за минулу добу росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли 18 населених пунктів Харківщини. Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей.