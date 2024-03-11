Вибухи у Харкові в понеділок, 11 березня - де є приліт

У Харкові внаслідок атаки РФ є влучання, — мер
Вибухи у Харкові пролунали близько 01:00 у понеділок, 11 березня. Внаслідок ворожої атаки, є влучання.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Наслідки атаки по Харкову 11 березня
"По Харкову знову бʼють "шахедами". В районі щільної житлової забудови "приліт" по обʼєкту цивільної інфраструктури", — написав Терехов.
За його словами, на щастя, обійшлося без жертв.
Однак сам обʼєкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч.
На місці працюють усі відповідні служби.
Нагадаємо, о 01:01 у ПС ЗСУ заявили, що БпЛА над Харковом. Там закликали містян перебувати в укриттях.
Також ми писали, що за минулу добу росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли 18 населених пунктів Харківщини. Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей.
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