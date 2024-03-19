Дрон в небе. Фото: росСМИ

В Херсонской области погибли три человека, которые пытались разобрать дрон. Они нашли его с неразорвавшимся боеприпасом.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram во вторник, 19 марта.

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В ГСЧС рассказали, что инцидент произошел в с. Львове Бериславского района. Там трое жителей — мужчины 45, 55 и 67 лет — нашли дрон с неразорвавшимся боеприпасом.

Они принесли его домой и начали разбирать. В результате этого дрон сдетонировал. Мужчины получили тяжелые ранения, от которых умерли в карете скорой помощи.

"Еще раз напоминаем: брать в руки подозрительные или взрывоопасные предметы категорически запрещено! Это может стоить вам жизни! Не подвергайте себя опасности!" — говорится в сообщении.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, в Херсонской области украинские саперы продолжают разминирование территорий после боевых действий с оккупантами в регионе. В общей сложности сотрудникам Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины уже удалось обезвредить более 42 тыс. взрывоопасных предметов.

Также в городе Купянск Харьковской области произошел трагический случай — на личном огороде на мине подорвался мужчина. Полиция устанавливает обстоятельства этого события, повлекшее гибель мужчины.