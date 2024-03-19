У Херсонській області загинули троє людей, які намагались розібрати дрон

Дрон в небі. Фото: росЗМІ

У Херсонській області загинули троє людей, які намагалися розібрати дрон. Вони знайшли його з нерозірваним боєприпасом.

Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Telegram у вівторок, 19 березня.

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У ДСНС розповіли, що інцидент стався у с. Львове Бериславського району. Там троє мешканців — чоловіки 45, 55 та 67 років — знайшли дрон з нерозірваним боєприпасом.

Вони принесли його додому та почали розбирати. Внаслідок цього дрон здетонував. Чоловіки отримали тяжкі поранення, від яких померли в кареті швидкої допомоги.

"Вкотре нагадуємо: брати до рук підозрілі чи вибухонебезпечні предмети категорично заборонено! Це може коштувати вам життя! Не наражайте себе на небезпеку!" — йдеться у повідомленні.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Херсонській області українські сапери продовжують розмінування територій після бойових дій з окупантами в регіоні. Загалом співробітникам Державної служби надзвичайних ситуацій України вже вдалося знешкодити понад 42 тис. вибухонебезпечних предметів.

Також у місті Куп'янськ Харківської області стався трагічний випадок — на особистому городі на міні підірвався чоловік. Поліція встановлює обставини цієї події, яка призвела до загибелі чоловіка.