В Николаеве раздался мощный взрыв
17 марта 2024 14:03
Ракета в небе. Фото: "Суспільне"
Взрыв в Николаеве раздался днем, 17 марта. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
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Взрыв в Николаеве
"В Николаеве был слышен взрыв", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, 17 марта российские войска разбомбили село Большая Писаревка в Сумской области. Местных жителей призвали немедленно эвакуироваться.
Также оккупанты обстреляли село Бугаевку Харьковской области. Под вражеским огнем оказался пункт расположения скорой помощи.
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