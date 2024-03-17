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В Николаеве раздался мощный взрыв

17 марта 2024 14:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Николаеве раздался мощный взрыв
Ракета в небе. Фото: "Суспільне"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Взрыв в Николаеве раздался днем, 17 марта. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрыв в Николаеве

"В Николаеве был слышен взрыв", — говорится в сообщении.

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Пост мониторингового Telegram-канала. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 17 марта российские войска разбомбили село Большая Писаревка в Сумской области. Местных жителей призвали немедленно эвакуироваться.

Также оккупанты обстреляли село Бугаевку Харьковской области. Под вражеским огнем оказался пункт расположения скорой помощи.

война
взрыв
Николаев
обстрелы
воздушная тревога
ракеты

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