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У Миколаєві пролунав потужний вибух

17 березня 2024 14:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Миколаєві пролунав потужний вибух
Ракета в небі. Фото: "Суспільне"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вибух у Миколаєві пролунав вдень, 17 березня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибух у Миколаєві

"У Миколаєві було чутно вибух", — йдеться у повідомленні.

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Допис моніторингового Telegram-каналу. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 17 березня російські війська розбомбили село Велика Писарівка на Сумщині. Місцевих жителів закликали негайно евакуюватись.

Також окупанти обстріляли село Бугаївку Харківської області. Під ворожим вогнем опинився пункт розташування швидкої медичної допомоги.

війна
вибух
Миколаїв
обстріли
повітряна тривога
ракети

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