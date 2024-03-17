У Миколаєві пролунав потужний вибух
17 березня 2024 14:03
Ракета в небі. Фото: "Суспільне"
Вибух у Миколаєві пролунав вдень, 17 березня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
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Вибух у Миколаєві
"У Миколаєві було чутно вибух", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 17 березня російські війська розбомбили село Велика Писарівка на Сумщині. Місцевих жителів закликали негайно евакуюватись.
Також окупанти обстріляли село Бугаївку Харківської області. Під ворожим вогнем опинився пункт розташування швидкої медичної допомоги.
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