У Миколаєві пролунав потужний вибух

Ракета в небі. Фото: "Суспільне"

Вибух у Миколаєві пролунав вдень, 17 березня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибух у Миколаєві

"У Миколаєві було чутно вибух", — йдеться у повідомленні.

Допис моніторингового Telegram-каналу. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 17 березня російські війська розбомбили село Велика Писарівка на Сумщині. Місцевих жителів закликали негайно евакуюватись.

Також окупанти обстріляли село Бугаївку Харківської області. Під ворожим вогнем опинився пункт розташування швидкої медичної допомоги.