Как воздушным силам уничтожают российские цели - работа ПВО - видео

Ракета ПВО в небе. Фото: скриншот

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины показали работу наших защитников на юге государства. В частности, уничтожение вражеских беспилотников.

Соответствующие кадры во вторник, 19 марта, в своем Telegram-канале опубликовал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

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В первую очередь, Олещук поблагодарил за боевую работу воинов Херсонской зенитной ракетной бригады.

"Вечер 19 марта. Продолжаем уничтожать вражеские БпЛА на южном направлении", — написал он.

На кадрах показано, как воины ВСУ обнаружили над своими позициями вражеский дрон ZALA, корректировавший работу российской артиллерии.

По беспилотнику был открыт огонь украинскими силами ПВО, успешно уничтожившими враждебную цель.

"Есть ущерб", — прокомментировали воины.

Как известно, разные модели российских беспилотников ZALA могут выполнять различные функции — наблюдение, целеуказание, корректировку огня и оценку нанесенного ущерба.

Напомним, что Россия ударила ракетой по пожарной части в Харьковской области.

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