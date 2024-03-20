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У Повітряних силах показали роботу ППО на південному напрямку — яскраве відео

20 березня 2024 03:14
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Як Повітряних силах знищують російські цілі - робота ППО - відео
Ракета ППО в небі. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

У Повітряних силах Збройних сил України показали роботу наших захисників на півдні держави. Зокрема, знищення ворожих безпілотників.

Відповідні кадри у вівторок, 19 березня, у своєму Telegram-каналі опублікував командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

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Насамперед Олещук подякував за бойову роботу воїнам Херсонської зенітної ракетної бригади.

"Вечір 19 березня. Продовжуємо знищувати ворожі БпЛА на південному напрямку", — написав він.

На кадрах показано, як воїни ЗСУ виявили над своїми позиціями ворожий дрон ZALA, який коригував роботу російської артилерії.

По безпілотнику було відкрито вогонь українськими силами ППО, які успішно знищили ворожу ціль.

"Є збиття", — прокоментували воїни.

Як відомо, різні моделі російських безпілотників ZALA можуть виконувати різні функції — спостереження, цілевказування, коригування вогню та оцінку завданих збитків.

Нагадаємо, що Росія вдарила ракетою по пожежній частині в Харківській області.

Раніше ми писали, що у Кривому Розі лунають вибухи, місто під загрозою удару "шахедів".

відео
ППО
дрони
Повітряні Сили ЗСУ

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