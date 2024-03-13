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В России жалуются на взрывы в трех областях - загорелся сарай

13 марта 2024 03:26
обновлено: 03:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В России жалуются на взрывы в трех областях - загорелся сарай
Сильный взрыв в ночное время. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В российских Белгородской, Курской и Воронежской областях раздаются взрывы в ночь на среду, 13 марта, в результате якобы атаки беспилотников. В результате одного из ущербов пылает сарай. Традиционно обвиняют Украину.

Об этом сообщают губернаторы областей.

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Взрывы в России 13 марта

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об атаке ударных дронов на область. Загорелся сарай в селе Серебрянка, в результате работы ПВО.

Также под обстрел якобы попал Губкинский городской округ, куда попали три беспилотника: два — в селе Богословка, один из них повредил линию газоснабжения; третий попал в дерево в городе Губкино в частном секторе, приведя к выбитым окнам и секущимся фасадам.

Традиционно без пострадавших.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Скриншот сообщения из телеграмм-канала губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

В свою очередь губернатор Курской области Роман Старовойт сообщает о трех сбитых беспилотниках. Также он предупреждал о ракетной опасности в регионе.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала губернатора Курской области Романа Старовойта
Скриншот сообщения из телеграмм-канала губернатора Курской области Романа Старовойта

В то же время губернатор Воронежской области Александр Гусев тоже заявил о работе ПВО в области. По его словам, без пострадавших и разрушений.

Однако он подчеркнул, что опасность атаки БПЛА продолжается.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала губернатора Воронежской Александра Гусева
Скриншот сообщения из телеграмм-канала губернатора Воронежской Александра Гусева

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