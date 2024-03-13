У Росії скаржаться на вибухи в трьох областях — загорівся сарай

Сильний вибух вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ

У російських Бєлгородській, Курській та Воронезькій областях лунають вибухи в ніч проти середи, 13 березня, внаслідок нібито атаки безпілотників. В результаті одного зі збиттів палає сарай. Традиційно звинувачують Україну.

Про це повідомляють губернатори областей.

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Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про атаку ударних дронів на область. Загорівся сарай у селі Серебрянка, внаслідок роботи ППО.

Також під обстріл нібито потрапив Губкінський міський округ, куди влучили три безпілотники: два — в селі Богословка, один із них пошкодив лінію газопостачання; третій — влучив у дерево у місті Губкіне в приватному секторі, призвівши до вибитих вікон та посічених фасадів.

Традиційно без постраждалих.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова

Своєю чергою губернатор Курської області Роман Старовойт повідомляє про три збиті безпілотники.Також він попереджав про ракетну небезпеку в регіоні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу губернатора Курської області Романа Старовойта

Натомість губернатор Воронезької області Олександр Гусєв теж заявив про роботу ППО в області. За його словами, без постраждалих та руйнувань.

Однак він наголосив, що небезпека атаки БпЛА триває.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу губернатора Воронезької Олександра Гусєва

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