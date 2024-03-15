В США планируют пополнить запасы оружия из-за помощи Украине, — Bloomberg

Пусковые установки HIMARS. Фото: militaryaerospace.com

Министерство обороны США планирует пополнить свои запасы оружия на 6,5 млрд долларов после того, как передаст помощь Украине. Ведомство нуждается, в частности, в ракетах для HIMARS, противотанковых комплексах TOW и приборах ночного видения.

Об этом сообщило издание Bloomberg.

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Отмечается, что Пентагон направил соответствующий документ в Конгресс еще 24 февраля. В нем военные сообщили о необходимости пополнения запасов:

ракет GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS на 549 миллионов долларов;

противотанковых комплексов TOW на 348 миллионов долларов;

приборов ночного видения в 308 миллионов долларов.

Известно, что оборудование и вооружение планируется приобрести на американских предприятиях в разных штатах. В то же время этот список является лишь частью общего перечня вооружений на сумму 10 миллиардов долларов, которые США предоставили Украине со своих складов, но позже не получили от Конгресса ассигнований для пополнения запасов.

В свою очередь, в Пентагоне не исключают, что эти средства могут включить в дополнительный пакет финансовой помощи Байдана, который предусматривает выделение 95 миллиардов долларов для помощи Украине, Тайваню и Израилю.

Напомним, Столтенберг заявил, что в настоящее время в Украине существует дефицит боеприпасов. Он подчеркнул, что союзники в Альянсе должны срочно увеличить поставки военной помощи.

Незадолго до этого Байден оценил выделенную США помощь Украине как "недостаточную".