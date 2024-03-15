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У США планують поповнити запаси зброї через допомогу Україні, —Bloomberg

15 березня 2024 08:17
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Козюк Тетяна
редактор
У США планують поповнити запаси зброї через допомогу Україні, —Bloomberg
Пускові установки HIMARS. Фото: militaryaerospace.com
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Міністерство оборони США планує поповнити свої запаси зброї на 6,5 млрд доларів після того, як передасть допомогу Україні. Відомство потребує, зокрема, ракети для HIMARS, протитанкові комплекси TOW та прилади нічного бачення.

Про це повідомило видання Bloomberg. 

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Пентагон поповнить запаси зброї

Зазначається, що Пентагон надіслав відповідний документ до Конгресу ще 24 лютого. У ньому військові повідомили про необхідність поповнення запасів:

  • ракет GMLRS для реактивних систем залпового вогню HIMARS на 549 мільйонів доларів;
  • протитанкових комплексів TOW на 348 мільйонів доларів;
  • приладів нічного бачення на 308 мільйонів доларів.

Відомо, що обладнання та озброєння планують придбати на американських підприємствах у різних штатах. Водночас, цей список є лише частиною загального переліку озброєнь на суму 10 мільярдів доларів, які США надали Україні зі своїх складів, але пізніше не отримали від Конгресу асигнувань для поповнення запасів.

Своєю чергою у Пентагоні не виключають, що ці кошти можуть включити до додаткового пакету фінансової допомоги Байдана, який передбачає виділення 95 мільярдів доларів для допомоги Україні, Тайваню та Ізраїлю.

Нагадаємо, Столтенберг заявив, що наразі в Україні існує дефіцит боєприпасів. Він наголосив, що союзники в Альянсі повинні терміново збільшити постачання військової допомоги. 

Незадовго до цього Байден оцінив виділену США допомогу Україні як "недостатню".

США
війна
зброя
Україна
боєприпаси
війна в Україні
виробництво

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